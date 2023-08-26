2023-Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı tercihlerinin açıklanmasının ardından üniversiteyi kazananlara tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Levent Eraslan, 'Mutlaka yabancı dil, iyi bir dijital sermaye ile mezun olsunlar' dedi.

Üniversite kazanan öğrencilere uzmanından önemli tavsiyeler

"Mutlaka yabancı dil, iyi bir dijital sermaye ile mezun olsunlar"

ANKARA - 2023-Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı tercihlerinin açıklanmasının ardından üniversiteyi kazananlara tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Levent Eraslan, "Mutlaka yabancı dil, iyi bir dijital sermaye ile mezun olsunlar" dedi.

2023-Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yüzde 99,8 doluluk oranıyla örgün eğitim veren yükseköğretim programlarına geçen yıla göre 47 bin 393 kişi artarak 898 bin 24 öğrenci yerleşti. Prof. Dr. Levent Eraslan, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada üniversiteyi kazanan öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Eraslan, öğrencilerin yabancı dil ve iyi bir dijital sermaye ile mezun olmalarını söyledi.

"Kazandıkları üniversitenin kayıt tarihlerini unutmasınlar"

Prof. Dr. Levent Eraslan, üniversiteli olmayı ayrı bir kimlik olarak tanımlayarak, "Gençler ayrı bir geleneklerin olduğunu bir döneme girdi. Kazandıkları üniversitenin kayıt tarihlerini unutmasınlar, son güne bırakmasınlar. Online yapılacaksa bunları web sitesinden takip etmeleri önemli" diye konuştu.

Eraslan, enflasyonun yüksek olduğu ortamda öğrencilerin dışarıdan burs desteği alarak maddi olarak rahatlayabileceğini ifade etti.

"Bir anda arkadaşlarıyla eve çıkmalarını önermiyoruz"

Üniversite öğrencileri için barınmanın önemine dikkat çeken Eraslan, "Özellikle büyük kentlerde ev sahiplerine seslenelim, biliyorsunuz konut stoğu azalıyor. Öğrencilerimize karşı biraz daha insaflı olmalarını öneriyoruz. Bir anda arkadaşlarıyla eve çıkmalarını önermiyoruz. Tanışsınlar, ilk yıllarını yurtta geçirsinler ondan sonra dilerlerse eve çıkabilirler" ifadelerini kullandı.

"Üniversitenin verdiği imkanları iyi takip etmek lazım"

Büyük kentlerde ulaşımın problem oluşturabileceğini ve öğrencilerin üniversiteye yakın yerlerde barınma yeri tercih etmeleri gerektiğini belirten Prof. Dr. Eraslan, şunları kaydetti:

"Üniversitenin verdiği imkanları iyi takip etmek lazım. Üniversitenin Erasmus imkanları, dış ülkelerle olan bağlantıları çok önemli. Öğrenci kulüplerini mutlaka etkin kullansınlar. Bir hedef sürecine girerek hareket etmeleri, planlı bir dört yılı geçirmelerini öneriyorum. Çok hızlı geçen bir zaman süreci. O yüzden hedefler belirlesinler. Mutlaka yabancı dil, iyi bir dijital sermaye ile mezun olsunlar. Ücretli, ücretsiz online kurslar var. Oralardan kendilerini geliştirmeleri çok değerli olacaktır."

"Küresel, yerli ve milli değerleri benimsemeli"

Eraslan, öğrencilerin olumsuz ve bölücü faaliyetlere karşı dikkatli ve mesafeli olmalarını gerektiğini önererek, "Üniversite hayatı çok hızlı geçen bir hayat. Burada çocuklarımızın özellikle küresel, yerli ve milli değerleri benimsemeleri buna göre de kendilerini geliştirmelerini öneriyorum" dedi.

Öte yandan YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.