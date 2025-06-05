Üniversite İdari Personelinin Yer Değişikliği Uygulaması Başlıyor

Üniversite İdari Personelinin Yer Değişikliği Uygulaması Başlıyor
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Eğitim-Bir-Sen, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile yaptığı iş birliği sonucu üniversite idari personelinin yer değişikliği uygulamasının başlayacağını duyurdu. Toplamda yaklaşık 1000 personelin yer değişikliği süreci bayram sonrası başlayacak.

EĞİTİM-Bir-Sen'den üniversite idare personelinin yer değişikliği uygulamasına yönelik yapılan açıklamada "6 ve 7. Dönem Toplu Sözleşme kararları arasında yer alan ve Eğitim-Bir-Sen'in hayata geçmesi için kararlılıkla mücadele ettiği, YÖK'ün de titizlikle çalışarak ilan aşamasına getirdiği Üniversite İdari Personelinin Yer Değişikliği uygulaması kapsamında 300'ü idari, 700'ü sağlık olmak üzere yaklaşık 1000 üniversite idari personelinin yer değişikliği hayata geçirilecek" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"YÖK'ün tercihleri eşleşen personel listesini bayram sonrası üniversitelere iletmesiyle birlikte, ayrılma-başlama işlemleri süreci resmen başlayacak. Bu adımla pek çok ailenin bütünlüğü sağlanacak, huzurlu ve motive çalışanlarla birlikte kurumsal verimlilik artacaktır. Atılan bu adım, önemli bir eşiktir. Mücadelemiz ve kararlılığımızla ulaşılan bu aşama, gerektiğinde ilgili mevzuatın değiştirilmesine de zemin hazırlayacaktır.

"Eğitim-Bir-Sen olarak yürüttüğümüz diplomasi trafiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve YÖK ile gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmeler, üniversite önlerinde düzenlediğimiz eylemler ve kamuoyuna yaptığımız çağrılar, üniversite idari personelinin yaşadığı sorunun görünür olmasını ve çözüm sürecinin başlamasını sağlamıştır. Bu sürecin daha da ilerlemesi için çabamız aynı kararlılıkla devam edecektir.

"Sürecin başından itibaren yapıcı ve olumlu bir yaklaşım sergileyen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a ve emeği geçen tüm ekibine teşekkür ediyor; üniversite çalışanları için başlatılan yer değişikliği uygulamasının hayırlı olmasını diliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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