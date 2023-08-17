UNICEF: Lübnan'da Eğitim Kesintiye Uğrayabilir

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Lübnan'da öğretmenlere yaşanabilir bir ücret ödenmemesi halinde önümüzdeki akademik yılda eğitimin kesintiye uğrayabileceği uyarısında bulundu. UNICEF, Lübnan hükümetinin bütçe kaynaklarını eğitim için harekete geçirmesini istedi.

BEYRUT, 17 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, öğretmenlere "yaşanabilir bir ücret" ödenmemesi halinde Lübnan'da önümüzdeki akademik yılda eğitimin kesintiye uğrayabileceği uyarısında bulundu.

"Lübnan hükümeti, devlet okullarının Ekim ayında tüm çocukların istifadesine açık olmasını sağlamak üzere bütçe kaynaklarını eğitim için harekete geçirmeye öncelik vermelidir" ifadesini kullanan UNICEF, 2022-2023 akademik yılına iki aydan uzun süren ve 450.000'i aşkın çocuğu etkileyen eğitim kesintilerinin damga vurduğuna dikkat çekti.

Açıklamada "Okulların kapanması bütün bir neslin geri kalması riskini doğurabileceğinden, Lübnanlı çocuklar öğrenimlerinin daha fazla kesintiye uğramasını göze alamazlar" denildi.

UNICEF ve uluslararası ortakların Lübnan'da eğitimi destekleme konusunda kararlı oldukları ancak hükümetin daha fazla destek vermesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Kurum, 2022-2023 akademik yılında eğitimi ve devlet okullarını desteklemek üzere öğretmenlere ve eğitim personeline doğrudan ödeme yaparak 70 milyon ABD doları tahsis ettiğini bildirdi.