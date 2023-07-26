UNESCO, Çocuklar İçin Telefon Yasağı Önerisinde Bulundu

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür örgütü UNESCO, aşırı cep telefonu kullanımının düşük eğitim performansıyla bağlantılı olduğuna ve yüksek düzeyde ekran süresinin çocukların duygusal istikrarı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğunu açıkladı. Kurum, bu yüzden cep telefonları hakkında önlemler almak istiyor.

UNESCO, çocuk sağlığı için telefon yasağı önerisinde bulundu

Birleşmiş Milletler'e (BM) sunulan raporda, akıllı telefonların sınıfta yarattığı sorunları engellemek, öğrenmeyi iyileştirmek ve çocukları siber zorbalıktan korumaya yardımcı olmak için okullarda yasaklanması öneriliyor.

Akıllı telefon yasağı çağrısı yapan UNESCO, yapay zeka da dahil olmak üzere bir bütün olarak dijital teknolojinin her zaman "insan merkezli bir eğitim vizyonuna" tabi olması gerektiğini savunuyor. Kurum ayrıca dijital teknolojilerin, öğretmenlerle yapılan yüz yüze etkileşimin yerini almaması gerektiği konusunda net bir mesaj verdi.

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Yetkilileri, dijital teknolojinin düşünmeden benimsenmesine karşı uyaran UNESCO, her yeni gelişmenin olumlu olmayacağının da altını çizdi. UNESCO, özellikle üniversitelerde öğretimin çevrimiçi ortama taşınmasının öğrencilerin sosyal gelişimini olumsuz etkilediğini ifade ediyor.

UNESCO, bu konuda yapılan araştırmalar sonucunda eğitim ve öğretimde her geçen gün artan bireyselleşmenin ileriki dönemde kişilerin sosyal yaşantısına olumsuz etkilediğinin ortaya çıktığını vurguluyor. Çevrimiçi eğitimlerin insan etkileşimin yerine geçemeyeeceğini ifade eden kurum, hem bilimsel hem de sosyal anlamda öğrencileri eksiklik yaşamasından endişe ediyor.

Yayınlanan raporda eğitimde dijital teknolojinin gereğinden fazla kullanılmasının çocukların gelişimine olumsuz etki edeceğini ifade eden UNESCO, akıllı telefonlar, tabletler veya dizüstü bilgisayarın öğrencilerin dikkat kaybına neden olduğu vurgusu yapıyor.

Eğitimi olumsuz etkileyebilecek her türlü cihazın öğrenciler tarafından kullanılmasının yasaklanmasının öngörüldüğü rapor, bazı kurumlarca karşılık bulmuş gibi görünüyor. İngiltere Okul ve Kolej Liderleri Derneği genel sekreteri Geoff Barton, yaptığı açıklama ile öğrencilerin teknolojik cihaz kullanımlarının büyük ölçüde yasaklanacağını ve sadece belirli durumlarda kullanılmasına izin vereceklerini belirtti.

Kuşkusuz ki akıllı telefon ve diğer cihazlar öğrencilerin öğretim hayatını oldukça olumsuz etkiliyor. Ancak diğer yandan bu cihazların artık birer ihtiyaç olduğunu unutmamak gerekiyor. Peki siz okullarda uygulanacak olası bir telefon yasağı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.