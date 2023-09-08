Ümraniye'de Yöresel Günler Festivali başladı

İSTANBUL, (DHA) - Ümraniye Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez organize edilen ve 20 gün sürecek olan 'Yöresel Günler Festivali' başladı. Festivalde yerel sanatçılar sahne alırken, 30 ilin dernek ve federasyonlarının kurduğu stantlarda yöresel lezzetler ve kültürler tanıtılıyor.

Ümraniye Belediyesi tarafından ilçenin kardeşlik, dayanışma ve hoşgörü iklimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen 'Yöresel Günler Festivali' ilçedeki yöre derneklerinin hemşerileriyle buluşacağı renkli ve özgün eğlencelere ev sahipliği yapıyor. Ümraniye Santral Meydanı'nda gerçekleşen festivalde her akşam sevilen yöresel sanatçılar konser verecek. Folklar ekipleri ve yöresel halk dansları ekipleri de sahneye alacak. Ayrıca festivale katılan yöre dernekleri, kendilerine tahsis edilen alanlarda, Anadolu ve Türk Dünyası'nın eşsiz mutfağından lezzetleri vatandaşlara ikram edecek. Festivalin açılışında konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 'Artık ayrı ayrı illere yönelik festival yapmıyoruz. Hepsini bir araya getirdik. Ümraniye'de ağırlıklı olan 30 il festivalde stant açtı. 20 gün sürecek festivalde birçok etkinlik yapılacak. Kura çekilişi yaptık ilk gün Giresun gecesi oldu. Ümraniye'ye Anadolu'yu getirdik. Yöresel lezzetler, müzikler, muhabbetler burada olacak dedi.

'MEMLEKETİME GELMİŞ GİBİ OLDUM

AK Parti İstanbul milletvekili Hulki Cevizoğlu da 'Festival Giresun ile başladı, ben de Giresunluyum. Memleketime gelmiş gibi oldum. Hemşerilerimizi gördüm, yöresel lezzetlerimizi tattım. Kaynaşma ve dostluk var. Yöresel kültür de sunuluyor. İsmet başkanımı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Hep birlikte iç içe olmaktan çok mutluyuz diye konuştu.

AK Parti İstanbul milletvekili Tuğba Işık Ercan ise '7 renk 7 iklimi burada bir araya getiren belediye başkanımıza emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir festival oluyor. Biz de 20 gün boyunca elimizden geldiğince kutlamalara katılacağız ifadelerini kullandı.