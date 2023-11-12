Ümraniye Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Eğitim Desteği Verecek

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, üniversiteye yeni başlayan öğrencilere 7 bin lira eğitim desteği vereceklerini bildirdi.

Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ümraniye Belediyesi olarak, bu yıl üniversiteye yerleşen her öğrencimize tek seferde 7 bin lira, eğitimine devam edenlere ise aylık 750 lira olmak üzere eğitim desteğinde bulunacağımızın kararını paylaşmaktan mutluluk duyuyorum." ifadelerine yer verdi.

Paylaşımda, başvuruların, "https://ebelediye.umraniye.bel.tr/Anket/index'id=Vko3RjF2U0pKeTQ9" adresinden yapılacağı belirtildi.