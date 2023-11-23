Ümraniye Belediyesi Okullara Spor Malzemesi Desteği Sağladı

Ümraniye Belediyesi, ilçede bulunan 93 okula spor malzemesi desteğinde bulundu. Futbol topundan voleybol topuna, basketbol topundan, tenis topuna kadar birçok sportif alanda toplam 2 bin 20 adet malzeme dağıtıldı. Ayrıca 13 farklı branşta ilkokul, ortaokul ve liseli öğrencilerin mücadele edeceği 16. Geleneksel Spor Oyunları'nın fikstür çekimi de yapıldı.

Ümraniye Belediyesi, ilçede bulunan 93 okula spor malzemesi desteğinde bulundu. Futbol topundan voleybol topuna, basketbol topundan, tenis topuna kadar birçok sportif alanda toplam 2 bin 20 adet malzeme dağıtıldı.

İlçede bulunan devlet okullarına her yıl düzenli olarak malzeme desteği veren Ümraniye Belediyesi bu yıl da 35 ilkokul, 34 ortaokul ve 24 lise olmak üzere toplamda 93 okula sportif destek sağladı. Ayrıca 13 farklı branşta ilkokul, ortaokul ve liseli öğrencilerin mücadele edeceği 16. Geleneksel Spor Oyunları'nın fikstür çekimi de yapıldı.

"2 bin 400 e yakın spor malzemesi her türlü top ve diğer malzemelerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz"

Başkan İsmet Yıldırım, "Ümraniye'de rahmetli Erol Olçok'un isminin olduğu bu güzel imam hatibimizde 93 ayrı okuldan 500 tane yavrumuzla beraberiz.

Hem ilkokul hem ortaokul hem de liseli 93 okulumuza ayrı ayrı 2 bin 400' e yakın spor malzemesi her türlü top ve diğer malzemelerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Yeter ki çocuklarımız spor yapsınlar ve sporla barışık olsunlar Ümraniye'de 125 bin çocuğumuz var 20 bine yakın sporla ilgilenen lisanslı öğrencimiz var.

Bizim 26 - 27 branşta kulüplerimiz var. O kulüplerde tekvandodan, salon sporlarının tamamından tutun da işte futbolcu basketbolu voleybolu . Geleneksel takımlar dahil hepsinden başarılı çocuklar çıkıyor. Ümraniye'deki bir okulumuzda yetişmiş bir çocuğumuz Balkanlar'da karatede birinci oldu. Kategorisinde onlara da teşvik olsun diye para ödülleri bile veriyoruz yani yeter ki yavrularımız eğitimle birlikte öğrenimle birlikte bir spor dalı veya bir kültür sanatla meşgul olsunlar" diye konuştu. - İSTANBUL