Ümraniye Belediyesi Atakent Ortaokulu'nu tanıttı

Ümraniye Belediyesi tarafından yaptırılan Atakent Ortaokulu çalışmalarında sona gelindi. Okulun tanıtımı 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yapıldı.

Ümraniye Belediyesi tarafından 6 bin 682 metrekare alana inşa edilen Atakent Ortaokulu 32 derslik, 2 laboratuvar, bilgisayar dersliği, konferans salonu ve 176 kişilik kütüphaneden oluşuyor. Açılışının 2 aya gerçekleşeceğini söyleyen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 'Öncelikle okullara ihtiyacımız var. Bu okul 6'ncı okulumuz. 1 veya 2 aya tamamlanmış olacak. Emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum' dedi.

'ÜMRANİYE'DE 20 OKUL 2 SENE İÇERİSİNDE TAMAMLANMIŞ OLACAK'

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, '10 tanesi Milli Eğitim aracılığıyla 10 tanesi belediyemiz aracılığıyla Ümraniye'de 20 okul 2 sene içerisinde tamamlanmış olacak. Bunun yanı sıra hazırlık kurslarımızda çocuklara eğitimler verdik. Meslek Akademisi, Müzik Akademisi, Geleneksel Sanat Akademisi, Görsel Sanatlar Akademisi, Edebi Sanatlar Akademisi olmak üzere 318 branşta 9 bin kişiyle dört yılda mezun etmiş olduk. 100 bin kişiye afetlerde farkındalık eğitimi verdik. 159 bin öğrencimize çevre bilinci için okullarımızda eğitim verdik. BESYO- POMEM hazırlık kurslarında 410 tane sporcu genç hayalindeki okullara yerleşmiş oldu' dedi.

'1000 LİSANSLI SPORCU YETİŞTİRDİK'

Geleneksel spor oyunlarında her yıl 15 bin öğrencinin eğitim almaya devam ettiğini söyleyen Başkan İsmet Yıldırım, 'Geleneksel çocuk oyunlarında 4 bin 500 öğrencimiz katıldı. Yaz okullarında 8 branşta 4 bin öğrencimiz eğitim aldı. Gençlik ve Spor kulübümüzle 18 branşta 1000 lisanslı sporcu yetiştirdik. Okullarımızda diğer sporcularımızla beraber bu sayı 20 bine çıktı. Her yıl gençlik buluşmamızda 20 bin öğrencimizle bir araya gelmeye çalışıyoruz' şeklinde konuştu.

'ÖĞRENCİ LOKANTASI AÇTIK'

Son 5 yılda panel, konferans olmak üzere birçok program düzenlediğini söyleyen Başkan Yıldırım, 'Öğrenci lokantası açtık. 500 öğrencimiz oradan gelip yararlanıyor. 5 spor salonu hizmet veriyor. Bu çalışmalarımız çerçevesinde kütüphaneler yapılmaya başlandı. Çakmak bölgesinde 300 Kişilik yeni bir kütüphane hazırlıklarını yapıyoruz. Her yıl ortalama 600 tane etkinlik düzenliyoruz. Her sene resim, şiir yarışmaları düzenliyoruz. Öğrencilerimizin eğitim ve öğretimle alakalı ne tür ihtiyaçları varsa bunları gidermek için bakanlığımız, bölgedeki ilçe milli eğitim müdürlüğümüz ve kaymakamlığımız ile birlikte bu hizmetleri yerine getireceğiz' dedi.

MESEM PROJESİ ÇOK ÖNEMLİ

İsmet Yıldırım, 'Kültür Sanat Okulda Başlar projesiyle 124 program yaptık. Buna da 20 bin kişi katıldı. En önemlisi Milli Eğitim ile beraber İşim Var Okula Gidiyorum projesiyle 800 öğrencimiz hem okula gidiyor hem çalışıyor. Mesem projesi çok önemlidir. Çocuğumuz bir gün okula gidiyor 4 gün çalışıyor. Devlet sigortasını yapıyor. Asgari ücrete tamamlanıyor. Burada en önemlisi çocuğun bir iş sahibi olması. İş yerinin çocuklara sahip çıkarak önce çırak sonra usta olmasını sağlayarak ara elemanı gidermiş oluyoruz. Bu bizim için 1'inci öncelik olmalı" diye konuştu.

Belediye Bakanı İsmet Yıldırım, 'Eğitimin ve öğrenimin başta eğitim olmak üzere değerler eğitimi ile birlikte bilgiye dayalı dünyayla yarışabilecek gayreti içinde olmalıyız. Bir taraftan hükümetimiz bir taraftan anne ve babalar bunu başaracağız. Teknofest ile bunu görüyoruz. Dinamik bir gençliğimiz var. Emeği geçen Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'e Sayın Cumhurbaşkanımız ve valilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.