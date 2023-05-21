Uluslararası Üniversiteler Konseyi Kurucu Başkanı Azizoğlu, bölgede birlikte yaşama kültürünü geliştirdiklerini söyledi

Uluslararası Üniversiteler Konseyi (IUC) Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, Irak'taki üniversite rektörleriyle bir araya gelerek yüksek öğretim vasıtasıyla bölgede birlikte yaşama kültürünü geliştirdiklerini ve coğrafyaya katkı sunduklarını belirtti.

Uluslararası Üniversiteler Konseyi (IUC) Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, yüksek öğretim vasıtasıyla bölgede birlikte yaşama kültürünü geliştirdiklerini ve coğrafyaya katkı sunduklarını belirtti.

IUC Kurucu Başkanı Azizoğlu, Irak'taki temasları kapsamında ülkedeki çeşitli üniversite rektörleriyle Erbil'de bir araya geldi.

Azizoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'taki devlet üniversitesi rektörlerinin tamamına yakının üyeleri olduğunu ve IUC'nin kuruluşundan itibaren ilgili kurullarda da görev aldıklarını dile getirdi.

Bugünkü toplantıda IUC'nin ocak ayında Bağdat ve Erbil'de düzenlediği göç konulu çalıştayların sonuçlarını gözden geçirdiklerini belirten Azizoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye, coğrafi paydaşı olduğumuz tüm ülkelere çok büyük katkı sunuyor. Biz de kurucu Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' felsefesini şiar edindik. Çalışmalarımızla, yüksek öğretimle tüm coğrafyaya katkı sunmaya devam ediyoruz."

Azizoğlu, üye üniversiteler arasında akademik işbirlikleri ve çalışmaların yanı sıra kültürel faaliyetler de gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Bölgede daha fazla Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri açma çalışmaları olduğuna işaret eden Azizoğlu, "Tüm coğrafyada birlikte yaşama kültürünü, yüksek öğretimle, akademisyenlerle, entelektüellerle geliştiriyoruz." ifadesini kullandı.