Uluslararası Quick Sigorta Balıkesir Motosiklet Festivali Başlıyor

Uluslararası Quick Sigorta Balıkesir Motosiklet Festivali, 3-6 Ağustos tarihleri arasında motosiklet tutkunlarını bir araya getirecek. Festivalde birçok etkinlik, konser ve yarışma düzenlenecek.

Uluslararası Quick Sigorta Balıkesir Motosiklet Festivali, Susurluk Çaylak Mesire Alanı'nda 3-6 Ağustos'ta 11'inci kez motosiklet tutkunlarını buluşturacak.

Quick Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, festivalin değişmeyen ana sponsoru Quick Sigorta, etkinlik kapsamında birbirinden eğlenceli aktiviteleri ve sürpriz hediyeleriyle katılımcılara keyifli anlar yaşatacak.

Geçen yıl 12 bini aşkın katılımcının ilgi gösterdiği festivale, bu yıl da katılımın yüksek olması bekleniyor. Festival kapsamında, oyunlar, konserler, çekilişler, hediyeler, kampanyalar ve yarışmalar yapılacak.

Saliha Özkan, Kolaçan, 2Teker2Yürek, Sonsuz Rota ve Motosiklet Aren@ası gibi motosiklet fenomenlerinin yer alacağı festivalde, DJ Ferhat Hakan, Retrobüs, Necati ve Saykolar ve Mosyo, Can Gox da müzikleriyle katılımcıları coşturacak.

"Tüm dünyadan büyük ilgi gören bir festival"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, motosiklet camiası içinde Uluslararası Quick Sigorta Balıkesir Motosiklet Festivali'nin çok özel bir yere sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu festival sadece bizim için değil tüm camia için çok kıymetli, zaten Türkiye'nin En İyi Motosiklet Festivali unvanına sahip. Yalnızca Türkiye'den değil tüm dünyadan büyük ilgi gören bir festival ve ayrıca Dünyanın En Kalabalık Motosiklet Korteji Guinness Rekoru da ona ait. Bu nedenle motosiklet dünyasıyla çok sıkı bir ilişki kuran bir marka olarak bu festivalin adımızla yapılmasını çok önemsiyoruz."

Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy da motosiklet camiasının eğlencesi de sorunları da her zaman gündemlerinde olmaya devam edeceğini belirterek, "Bu yıl da festivalin coşkusuna eşlik edeceğimiz ve belki de yeni motosiklet tutkunlarıyla tanışacağımız için çok heyecanlıyız. Festival boyunca geniş bir ekiple festival alanında olacağız. Eğlenceli aktivitelerimiz olacak, ayrıca ürünlerimiz ve yeniliklerimiz hakkında bilgiler vereceğiz." ifadelerini kullandı.