Uluslararası İşletme Okulu Suzhou 10. Yıl Dönümü Mezunlar Buluşması
Uluslararası İşletme Okulu Suzhou (IBSS), 10'uncu yıl dönümünü mezunlar buluşmasıyla kutladı. Etkinlikte, dijital işletme dönüşümü, kurumsal yönetim kurullarında ve liderlikte cinsiyet çeşitliliğinin ilerletilmesi, işyerinde Z kuşağı ve küresel ekonomiye uyum sağlama ve gelişme konularında işletme dünyasından ve akademik uzmanlardan oluşan paneller düzenlendi.
Uluslararası İşletme Okulu Suzhou (IBSS), 10'uncu yıl dönümünü mezunlar buluşmasıyla kutladı.
Xi'an Jiaotong- Liverpool Üniversitesi'ndeki Uluslararası İşletme Okulu Suzhou (IBSS), 10'uncu yıl dönümünü mezunlar buluşmasıyla kutladığını duyurdu. Etkinlikte, dijital işletme dönüşümü, kurumsal yönetim kurullarında ve liderlikte cinsiyet çeşitliliğinin ilerletilmesi, işyerinde Z kuşağı ve küresel ekonomiye uyum sağlama ve gelişme konularında işletme dünyasından ve akademik uzmanlardan oluşan paneller düzenlendi. - İSTANBUL