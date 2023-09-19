Uluslararası İşletme Okulu Suzhou 10. Yıl Dönümü Mezunlar Buluşması

Uluslararası İşletme Okulu Suzhou (IBSS), 10'uncu yıl dönümünü mezunlar buluşmasıyla kutladı. Etkinlikte, dijital işletme dönüşümü, kurumsal yönetim kurullarında ve liderlikte cinsiyet çeşitliliğinin ilerletilmesi, işyerinde Z kuşağı ve küresel ekonomiye uyum sağlama ve gelişme konularında işletme dünyasından ve akademik uzmanlardan oluşan paneller düzenlendi.