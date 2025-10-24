Haberler

Uluslararası Extrability Festivali Mersin'de Başlıyor

Uluslararası Extrability Festivali Mersin'de Başlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de düzenlenecek olan Uluslararası Extrability Festivali, engelli ve engelsiz bireyleri bir araya getiriyor. Festivalde yelken regatası, sanat etkinlikleri ve kültürel aktiviteler yer alacak.

Uluslararası Extrability Festivali Mersin'de düzenlenecek. Festivalin ana etkinliğinde ise engelli ve engelsiz bireyleri bir araya getiren şölen düzenlenecek.

Festival, açılış töreni ve katılımcıların 'Ruhun Yelkenleri' projesine gönüllü olarak adanmasıyla başlayacak. Açılış konuşmalarını, Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Tarsus Engellilik Platformu Başkanı Dursun Arslan ile 'Ruhun Yelkenleri' Proje Yöneticisi, Extrability Hareketi'nin Kurucu Ortağı ve 'Beyaz Baston' STK Başkanı Oleg Kolpashchikov yapacak.

Festivalde, Mersin deniz sahasında, aralarında engelli ve engelsiz bireylerin bulunduğu karma mürettebatların katıldığı bir yelken regatası başlayacak. Regata katılımcıları arasında, kısa süre önce Marmaris'ten Mersin'e kadar süren kapsayıcı yelken seyrini tamamlayan Tarsus Üniversitesi öğrencisi Sansarkan Bercem de yer alıyor.

Bercem yaptığı açıklamada, "Teknenin dümenine geçmeme izin verildi ve bu çok sıra dışı bir duyguydu! Tüm ekibin rotasının bana bağlı olduğunu ve o uçsuz bucaksız denizde tekneyi bizzat kendimin yönettiğini hissettim. Bu duygular tarif edilemez" dedi.

Festival kapsamında; plastilinoğrafi atölyesinde katılımcılar, sadece dokunma duyularına güvenerek maskelerle figürler oluşturacak; 'Dünyalar Arası Yolculuk' görme engelli rehberlerle yeni bir algı deneyimi sunacak ve profesyonel yatçılar, deniz romantizminin herkese erişilebilir hale geldiğini göstererek denizci düğümü atma sanatını paylaşacak.

'Temporytms' dans topluluğu, 'Pole Chudes' rock grubu, piyanist Cem Görkem Gündoğdu, Yasemin Samürek ve zumba dans grubu, vokalist Hasan Önal, Anadolu rock sanatçısı Hasan Esmer dahil olmak üzere Türk ve Rus sanatçı grupları sahne alacak. Sadece sportif başarıların değil, aynı zamanda kapsayıcı diyalog kurma başarılarının da ödüllendirileceği regata kazananları ödül töreni düzenlenecek.

Turistik aktivitelerin yer alacağı festivalde, katılımcılar kapsayıcı bir ekiple Tarsus'un tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret edebilecekler. Yatlarda atölye çalışmaları yapılacak, proje gönüllüleri kapsayıcı dersler verecek ve katılımcılar Mersin'deki sosyal kurumları ziyaret edecekler.

Festival, Tarsus Üniversitesi'nde öğrenciler ve konukların proje katılımcılarıyla sohbet edip deneyimlerini paylaşmalarıyla son bulacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Kiralık konut sistemi devreye giriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıkladı

Kiralık konut sistemi de devreye giriyor: 4 grup faydalanabilecek
ABD enflasyon verisi açıklandı! İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi

Merakla beklenen veri açıklandı! İşte altının ilk tepkisi
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var

"16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti
Bir fotoğraf ortalığı karıştırdı: Kaz mı, ördek mi tartışması büyüyor

Tartışma yaratan fotoğraf
Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi

Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
Brezilyalı fenomenin foyası ortaya çıktı! Yasaklı madde baskınında yakalandı

Güzel fenomen baron çıktı! Baskında karga tulumba gözaltına alındı
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu

RTÜK'te Ebubekir Şahin dönemi sona erdi! İşte yeni başkan
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Metroda seyahat eden ünlü ismi görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Tonlarca bozuk eti vatandaşa yedireceklerdi! Rezilliğin adresine mühür vuruldu

Vatandaşa yedireceklerdi! Rezilliğin adresine mühür vuruldu
Galatasaray'da 97.5 milyon euro'luk dev anlaşma

Galatasaray 97.5 milyon euro'luk dev gelirin yeni sahibi
Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha

Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha
14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü

14 yaşındaki çocuk babasını yatakta öldürdü
Otelin asansör boşluğunda turistin cansız bedeni bulundu! Günlerce orada kalmış

Turistin cesedi otelde korkunç halde bulundu! Günlerce orada kalmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.