Uluslararası Extrability Festivali Mersin'de Başlıyor

Uluslararası Extrability Festivali Mersin'de düzenlenecek. Festivalin ana etkinliğinde ise engelli ve engelsiz bireyleri bir araya getiren şölen düzenlenecek.

Festival, açılış töreni ve katılımcıların 'Ruhun Yelkenleri' projesine gönüllü olarak adanmasıyla başlayacak. Açılış konuşmalarını, Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Tarsus Engellilik Platformu Başkanı Dursun Arslan ile 'Ruhun Yelkenleri' Proje Yöneticisi, Extrability Hareketi'nin Kurucu Ortağı ve 'Beyaz Baston' STK Başkanı Oleg Kolpashchikov yapacak.

Festivalde, Mersin deniz sahasında, aralarında engelli ve engelsiz bireylerin bulunduğu karma mürettebatların katıldığı bir yelken regatası başlayacak. Regata katılımcıları arasında, kısa süre önce Marmaris'ten Mersin'e kadar süren kapsayıcı yelken seyrini tamamlayan Tarsus Üniversitesi öğrencisi Sansarkan Bercem de yer alıyor.

Bercem yaptığı açıklamada, "Teknenin dümenine geçmeme izin verildi ve bu çok sıra dışı bir duyguydu! Tüm ekibin rotasının bana bağlı olduğunu ve o uçsuz bucaksız denizde tekneyi bizzat kendimin yönettiğini hissettim. Bu duygular tarif edilemez" dedi.

Festival kapsamında; plastilinoğrafi atölyesinde katılımcılar, sadece dokunma duyularına güvenerek maskelerle figürler oluşturacak; 'Dünyalar Arası Yolculuk' görme engelli rehberlerle yeni bir algı deneyimi sunacak ve profesyonel yatçılar, deniz romantizminin herkese erişilebilir hale geldiğini göstererek denizci düğümü atma sanatını paylaşacak.

'Temporytms' dans topluluğu, 'Pole Chudes' rock grubu, piyanist Cem Görkem Gündoğdu, Yasemin Samürek ve zumba dans grubu, vokalist Hasan Önal, Anadolu rock sanatçısı Hasan Esmer dahil olmak üzere Türk ve Rus sanatçı grupları sahne alacak. Sadece sportif başarıların değil, aynı zamanda kapsayıcı diyalog kurma başarılarının da ödüllendirileceği regata kazananları ödül töreni düzenlenecek.

Turistik aktivitelerin yer alacağı festivalde, katılımcılar kapsayıcı bir ekiple Tarsus'un tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret edebilecekler. Yatlarda atölye çalışmaları yapılacak, proje gönüllüleri kapsayıcı dersler verecek ve katılımcılar Mersin'deki sosyal kurumları ziyaret edecekler.

Festival, Tarsus Üniversitesi'nde öğrenciler ve konukların proje katılımcılarıyla sohbet edip deneyimlerini paylaşmalarıyla son bulacak.