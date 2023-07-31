Uluslararası Bilim Yaz Kampı Buca'da Başladı

Dünya çapında organizasyonlar gerçekleştiren bilim kurumu MILSET Avrupa'nın hayata geçirdiği projelerden biri olan Uluslararası Bilim Yaz Kampı, bu yıl Buca Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. 13 farklı ülkeden gençlerin katıldığı kampın açılış töreni Tınaztepe Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Buca'da Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın gençlerin bilimsel düşünme, sorgulama, yaratıcılık becerilerini artırmaları amacı ile hayata geçirdiği projeler devam ediyor. Bu kapsamda Tınaztepe Üniversitesi ile birlikte Uluslararası Bilim Yaz Kampı'na ev sahipliği yapan Buca Belediyesi, 30 Temmuz- 5 Ağustos tarihleri arasında 13 farklı ülkeden bilime meraklı gençleri Buca'da ağırlıyor.

Uluslararası Bilim Kampı'nın açılış töreninde, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Barış Özreçber, Buca Belediyesi Bilim Sanat Merkezi IMSEF Başkanı Ümit Karademir, MILSET Avrupa İcra Kurulu Üyesi Dr. Julian Cancino ve Tınaztepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağın Şentürk birer konuşma gerçekleştirdi. Konuşmalar arasında sahne alan Bilim Sanat Merkezi eğitmeni piyanist Belit Karaca konuklara küçük bir resital sundu.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Uluslararası Bilim Yaz Kampı 2023, Buca Belediyesi, BUCA Bilim Sanat Merkezi, İzmir Tınaztepe Üniversitesi ve Buca Belediyesi iştiraki BUCAMAR 'ın ortak çalışması ile hayata geçiriliyor. Türkiye'de ilk kez yapılacak organizasyonun bu yılki kamp teması ise 'Yeni Nesil Tıp, Teknoloji ve Yapay Zeka' olarak belirlendi. Programda bilimsel eğitimler, laboratuvar uygulamaları ve sosyal, kültürel etkinlikler yer alıyor.