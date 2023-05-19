Uluslararası Balkan Üniversitesi'nden Türk Dili ve Edebiyatı doktorası

Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem'in danışmanlığı ile Fahri Karaman doktor unvanını aldı. Üniversite, Balkan coğrafyasında Türk Dili ve Edebiyatı – Türkçe Eğitimi alanında doktora programı olan tek üniversite konumunda.

Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem'in danışmanlığını yaptığı ikinci doktora tez savunması ile Fahri Karaman doktor unvanını almış oldu.

IBU açıklamasına göre, Uluslararası Balkan Üniversitesi bünyesinde yapılan lisansüstü eğitim çalışmaları ile Türkiye ve Balkanlarda adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kuzey Makedonya ve Balkanlarda yer alan üniversiteler içerisinde lisansüstü program çeşitliliği ve öğrencisi bakımından en üst sıralarda yer alan IBU, her yıl mezun ettiği öğrencileri ile bu unvanını perçinlemeye devam ediyor. Halihazırda IBU, Kuzey Makedonya'da uzun yıllardır Şangay kriterlerine göre eğitim alanında en iyi üniversite unvanına sahip.

Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem'in danışmanlığını yaptığı ikinci doktora tez savunması ile Fahri Karaman doktor unvanını almış oldu. Bu manada Uluslararası Balkan Üniversitesi, Kosova, Arnavutluk, Makedonya ve Bosna Hersek'te yer alan üniversiteler içerisinde Türk Dili ve Edebiyatı ve Türkçe Eğitimi alanında yegane ve tek doktora programına sahip üniversite konumunda.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, rektör olduktan hemen sonra bu eksikliği fark ettiklerini ve bu doktora programının açılması için büyük çaba gösterdiklerini belirtti.

Erdem, "Eğer bu programın üniversitemizde başlaması için gerekli çabayı ve hassasiyeti göstermeyip açmayı başaramamış olsak, bu dört ülkede Türk Dili ve Edebiyatı – Türkçe Eğitimi alanında doktora programı olmayacaktı. Oldukça stratejik bir öneme haiz olduğunu bildiğimiz ve devam edebilmesi adına çaba sarf ettiğimiz bu doktora programı, şu anda Balkanların Türkologlarını yetiştiriyor." ifadelerini kullandı.

"Bilge Kağan ve Köl Tegin Yazıtları Tıpkı Basımı" başlığı ile doktora bitirme tezini bitirerek "Türk Dili ve Edebiyatı doktoru" unvanını alan Fahri Karaman'ın danışmanlığını yapmaktan ve gösterdiği üstün gayretten dolayı müteşekkir olduğunu aktaran Erdem, şunları aktardı:

"Kıymetli jüri üyelerine, bölüm başkanımıza ve dekanımıza teşekkür ediyorum. Üniversite olarak, Balkan coğrafyasında Türk Dili ve Edebiyatı – Türkçe Eğitimi doktora programı olan tek üniversite olmaktan dolayı haklı bir gurur içerisindeyiz. Burada yapılan çalışmalar ile de bilim dünyasına yapılan katkılar yadsınamaz. Üniversite olarak, lisans eğitimi kadar lisansüstü eğitime de çokça önem vermekteyiz. Ki bu durum yayınlarımız, akademik kadromuz ve bu noktada bizi tercih eden lisansüstü öğrencilerimizin sayısı ve niceliği ile de aşikardır. Bulunduğumuz noktayı yeterli bulmamakla birlikte, gerekli çalışmaları da her yıl arttırarak devam etmekteyiz.

Artık kendisini 'Doktor' olarak çağıracağımız Fahri beyin doktora öğrenciliği süreci de bu noktada büyük önem taşımakta. Gösterdiği üstün gayret ve emeklerden dolayı Fahri beye de teşekkür ediyorum. Emeklerime layık bir öğrenci oldu. Türk dünyası açısından çok büyük önem arz eden bu keşifleri, Moğolistan gibi zor coğrafyalarda yaptığı meşakkatli çalışmalarla gerçekleştirdi. ve bugün yüzümü ak etti. Bu anlamda da bu gayretli çalışmasından dolayı Fahri beyi kutluyorum. Dekanımıza, bölüm başkanımıza ve diğer katkı sunan hocalarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

"Doktora tez programının ikinci öğrencisi olmaktan dolayı büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum"

Dr. Fahri Karaman ise Uluslararası Balkan Üniversitesi doktora tez programının ikinci öğrencisi olmaktan dolayı büyük bir mutluluk ve onur duyduğunu ifade etti.

Karaman, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üniversitemizde Doktora eğitimi programıma başlarken, bu kadar zor, meşakkatli ama aynı zamanda heyecanlı ve beni ciddi manada eğitip geliştirecek bir programa dahil olacağımı tahmin etmemiştim. 'Bilge Kağan ve Köl Tegin Yazıtları Tıpkı Basımı' adlı doktora tezimi savunduğum bu anlamlı günde, değerli tez danışmanım sayın Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem hocama vermiş olduğu destek ve yürüdüğüm bu meşakkatli yolda hakikat yollarının kapılarını açtığı için çok teşekkür ediyorum.

Aynı zamanda jüri üyesi olarak katılım sağlayan saygıdeğer hocalarımız Prof. Dr. Serdar Yavuz, Prof. Dr. Özcan Bayrak, Doç. Dr. Ümit Özgür Demirci ve Doç. Dr. Serhat Küçük hocalarıma teşekkürü bir borç bilirim. Doktora sürecim boyunca Türkçe Öğretmenliği Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Sibel Üst Erdem ve Eğitim Fakültesi Dekanımız Dr. Öğr. Üyesi Seyhan Murtezan İbrahimi ve Dr. Öğr. Üyesi Refide Şaini hocalarıma, asistan arkadaşım Berna ve Banu'ya desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Son olarak, Bilge Kağan ve Köl Tegin yazıtının tıpkıbasımı, metni, Türkiye Türkçesine aktarımı ve dizininin yeniden hazırlanması amacıyla yapılan çalışmamızın ilim dünyasına faydalı olmasını umuyoruz."