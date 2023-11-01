Ulusal Design101 Proje Yarışması Başlıyor!

Bu yıl 5.'sini gerçekleştirilecek olan 'Somut tasarım algısını inovatif düşünceyle birleştirme' temalı Ulusal Design101 Proje Yarışması etkinliği, Türk Telekom ana destekçiliğiyle sizlerle! Yarışmacılara verilecek ödüllerin yanı sıra takım çalışması, şirket kurma, sorun çözme, zaman yönetimi gibi yetenekler kazandıran; aynı zamanda tecrübe ve iş hayatı deneyimi veren bir etkinliktir.

Bu yıl 5.'sini gerçekleştirilecek olan "Somut tasarım algısını inovatif düşünceyle birleştirme" temalı Ulusal Design101 Proje Yarışması etkinliği, Türk Telekom ana destekçiliğiyle sizlerle!

Design 101; farklı programlarda eğitim görmekte olan öğrencileri ortak paydada buluşturan, somut tasarım algısını inovatif düşünceyle birleştirerek "iş hayatında takım olarak çalışmanın bir ön deneyimi olmasını" amaçlayan ve mülakat becerisi oyunlarını içeren bir etkinliktir.

Yarışmacılara verilecek ödüllerin yanı sıra takım çalışması, şirket kurma, sorun çözme, zaman yönetimi gibi yetenekler kazandıran; aynı zamanda tecrübe ve iş hayatı deneyimi veren bir etkinliktir. Etkinlik sonunda katılımcılar, kendilerine verilen ortak konuya/soruna gruplar halinde çözüm üreterek projelerinin/fikirlerinin temelini oluştururlar.

Yarışmacıların inovatif düşünmesini sağlamaya çalışarak yaratıcı çözümler üretmelerine teşvik eden bu etkinlikte, katılımcıların takım olarak çalışma becerileri gelişir ve iş hayatına atıldıklarında karşılaşabilecekleri sorunları çözmek için gereken bilgi ve yeteneği kazanırlar.

Bu deneyim ayrıca katılımcıların birbirleriyle etkileşim kurarak hem sosyalleşmelerine hem de ağlarını genişletmelerine yardımcı olur ve iş hayatındaki başarılarına katkı sağlar. Bahsi geçen etkinlik, 4-11 Kasım tarihlerinde İzmir Yüksek Teknoloji Ensitüsü Gösteri Merkezi'nde düzenlenecektir.

Bireysel veya takım başvuruları için afişteki kayıt formu QR'ını okutabilir veya burayı tıklayabilirsiniz.