Uludağ Enerji, 'Enerjini Geleceğe Taşı' Projesiyle Çocuklara Enerji Tasarrufu Bilinci Kazandırıyor

ULUDAĞ Enerji, 'Enerjini Geleceğe Taşı' projesiyle çocuklara erken yaşta enerji tasarrufu bilinci kazandırmayı amaçlıyor. 2018 yılında hayata geçirilen proje kapsamında bugüne kadar 520 okulda 41 binin üzerinde öğrenci, Karagöz Gölge Oyunu aracılığıyla enerjinin doğru kullanımını eğlenceli hikayeler üzerinden öğrenirken, VR gözlüklerle 100 yıl sonrasına yapılan sanal yolculukta, bilinçli ve bilinçsiz enerji kullanımının geleceğe etkilerini birebir deneyimledi.

Uludağ Enerji, 2018 yılından bu yana yürüttüğü 'Enerjini Geleceğe Taşı' projesiyle çocuklara erken yaşta enerji tasarrufu bilinci kazandırmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Sakarya Ortaokulu ile Bursa Hürriyet Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'nda düzenlenen uygulama, İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ve Uludağ Enerji Grubu CEO'su Sinan Öktem'in katılımıyla gerçekleşti. Öğrenciler Karagöz Gölge Oyunu aracılığıyla enerjinin doğru kullanımını eğlenceli hikayeler üzerinden öğrenirken, VR gözlüklerle 100 yıl sonrasına yapılan sanal yolculukta, bilinçli ve bilinçsiz enerji kullanımının geleceğe etkilerini birebir deneyimledi.

KALICI FARKINDALIK OLUŞTURULUYOR

Uludağ Enerji'nin Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da yürüttüğü 'Enerjini Geleceğe Taşı' projesi; VR tabanlı senaryolar, geleneksel Karagöz Gölge Oyunu, interaktif atölyeler ve enerji temalı eğitim kitaplarıyla bütüncül bir öğrenme deneyimi sunuyor. VR gözlüklerle öğrenciler, tasarruf yapılan ve yapılmayan iki farklı geleceği karşılaştırarak, enerjinin sorumlu kullanımının etkilerini somut biçimde görüyor. Gölge oyunu bölümü ise çocuklara ev içinde uygulayabilecekleri küçük ama etkili tasarruf davranışlarını eğlenceyle öğretiyor. Program sonunda dağıtılan Enerjik Tatil Boyama ve Etkinlik ile Geleceğin Enerjisi kitapları, yenilenebilir enerji kaynaklarını oyun, görsel uygulama ve basit deneylerle anlatıyor. Böylece projenin etkisi sınıf ortamından eve taşarak, kalıcı bir farkındalığa dönüştürülüyor.

'PROJE ŞİMDİYE KADAR 41 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİYE ULAŞTI'

Projenin detaylarına ilişkin açıklamada bulunan Uludağ Enerji Grubu CEO'su Sinan Öktem, "Başladığımız günden bugüne kadar 520 okulda 41 binin üzerinde öğrencimize eriştik. Projenin temel amacı öğrencilere enerji tasarruf ve güvenliğini geleneksel ve modern yöntemlerle aktarmak. Karagöz Gölge Oyunu ile geleneksel yöntemler kullanılırken, VR Teknolojisi ile ise enerji tasarruflu ve tasarruf yapılmayan bir dünya senaryoları sanal gerçeklikle gösteriliyor. Ayrıca Uludağ Üniversitesi ile de proje partnerliği yapıyoruz. Üniversite öğrencileri gün boyunca çocuklarla sıcak bir bağ kurarak, animasyon karakterleri, yüz boyama ve çeşitli etkinliklerle keyifli anlar yaşattılar. Grup olarak, enerjiyi verimli kullanan ve çevreye duyarlı nesiller yetişmesine katkı sağlayarak, daha temiz, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir gelecek için kalıcı fayda üretmeyi hedefliyoruz. Protokol kapsamında Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yapıyoruz, kendilerine destekleri için teşekkür ederizö diye konuştu.

'ÖNEMLİ OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DOĞRU ALIŞKANLIKLARLA YETİŞMESİ'

İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ise şunları söyledi:

"Bizler için en kıymetli olan; öğrencilerimizin doğru bilgiyle, doğru alışkanlıklarla, doğru yönlendirmelerle yetişmesidir. Enerji tasarrufu bilinci, enerji güvenliği farkındalığı ve sürdürülebilir yaşam kültürü, artık yalnızca belirli alanlara yönelik değil, tüm toplumun ortak sorumluluğu haline gelmiştir. Uludağ Enerji tarafından yürütülen Enerjini Geleceğe Taşı projesi, VR gözlük ortamında sunulan enerji tasarrufu ve güvenliği eğitimleri, yine çocuklarımızı hem eğlendiren hem bilinçlendiren Karagöz Gölge Oyunu, sanatla öğrenmeyi buluşturan resim yarışmaları, ortaokul öğrencileri için hazırlanan Enerji Timi sunumları 16 okulda uygulanmış ve kısa sürede çok güçlü bir etki oluşturmuştur. Bu çalışmaların bugün burada daha geniş bir planlama ve iş birliği anlayışıyla devam edecek olması bizi ayrıca sevindirmektedir. Geleceğimizin mimarı olan çocuklarımız için daha güçlü, daha nitelikli, daha bilinçli yaşam ortamlarını birlikte inşa etmenin kararlılığını ortaya koyduğumuz bu işbirliğinin Bursa eğitimine, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.ö