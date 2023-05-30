Uğur Okulları öğrencileri UMakerFest'te projelerini sergiledi

Farklı kampüslerdeki Uğur Okulları öğrencileri bu yıl yedincisi düzenlenen UMakerFest'te bir araya geldi. Etkinlikte öğrenciler ekosisteme ve insanlığa fayda sağlamaya yönelik tasarladığı projelerini sergiledi.

Toprağın nemini otomatik olarak ölçen akıllı saksı projesi geliştirdiklerini söyleyen 13 yaşındaki Ege Yavuz, 'Geliştirdiğimiz proje ile bitkilerin suya ihtiyaç duyduklarını otomatik olarak toprağın nemini ölçen cihaz sayesinde anlayarak tanker içerisinden gerektiği kadar suyla su ihtiyacını gidermesini sağlıyoruz' dedi.

Öğrencilerin üretici becerilerini kazanmalarını, teknolojik araçlarla deneyler yapmalarını ve ilgi alanlarına göre yeni deneyimler edinmelerini sağlayan UMakerFest organizasyonuna 190 öğrenciden oluşan 43 takım katıldı. Türkiye'nin farklı illerinde öğrenim gören Uğur Okulları öğrencileri yıl boyunca Bilgi ve İletişim Teknolojileri derslerinde edindikleri bilgileri UMakerFest VII'de sergiledi. Düzenlenen festivalde öğrenciler Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına uygun 10 farklı kategoride yarıştı. Etkinlik, Bahçeşehir Üniversitesi Kemerburgaz Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

'MAKER' RUHLU GENÇLERİN PROJELERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

UMakerFest'te öğrencilerle buluşmanın heyecanı içinde olduklarını söyleyen Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, 'Dünyada yaşanan tüm sorunların çözümünde eğitimden ve bilimden faydalanmamız gerektiğinin bilincindeyiz ve öğrencilerimizi bu hedefimiz doğrultusunda yetiştiriyoruz. Bu yıl da Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından yola çıkarak belirlenen on farklı tema ve on farklı kategori ile UMakerFest'i gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz için yaratıcılığı ve teknolojiyi teşvik eden UMakerFest etkinliği, öğrencilerimize eğitim hayatlarında unutulmaz deneyimler sunmayı ve onları geleceğin teknoloji liderleri olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. UMakerFest etkinliğimizde öğrencilerimizin 'Maker' ruhunu geliştirmelerini, hayata geçirdikleri projeleri ödüllendirerek üretimlerini desteklemeyi amaçlıyoruz? dedi.

'ETKİNLİKLERİMİZDE DENİZDEN ÇÖP TOPLAMA OYUNLARI VAR'

5'inci sınıfa giden Melis Gümüş (11), deniz kirliliği ve biyoçeşitlilik hakkında oyun geliştirdiklerini ifade ederek, 'Bunu küçük çocuklara özel yaptık. Çünkü eğitime küçük yaşlarda başlanılıyor. Çocuklar bunu, oyunumuzda yaptığımız etkinliklerle öğrenecek. Etkinliklerimizde denizden çöp toplama oyunları var. Denizlerdeki biyoçeşitliliği anlatıyor. O balıkları gösteriyoruz, o balıkları bulmalarını istiyoruz. Oyunu geliştirmemiz 2 ay sürdü' dedi.

'TOPRAĞIN NEMİNİ OTOMATİK OLARAK ÖLÇÜYOR'

6'ncı sınıfa giden Ege Yavuz(13) akıllı saksı adında bir proje geliştirdiklerini ifade ederek, 'Bu proje toprağın nemini otomatik olarak ölçüyor, suluyor ve su tankerinden aldığı suyun seviyesini ölçebiliyor. Bu projede hem takım ruhunu hem de programlama dillerini öğrenebiliyoruz. Projeyi geliştirirken bitkilerin daha sağlıklı bir şekilde yaşaması için çabaladık' diye konuştu.

Akıllı Saksı projesinin takımından Duru Sevencan (12) ise 'Bizim ilerideki adımımız bu durumu telefondan kontrol edeceğiz. Diyelim ki tatile gittiniz ve evinizde saksı var ama sulayabilecek kimse yok. Saksının nemi belirli bir seviyenin altına düştüğünde istediğiniz yerden telefonla kontrol ederek sulama yapabileceksiniz. 1 buçuk aydır üzerinde çalışmalar yapıyoruz' dedi.

'TELEFONU SALLADIĞINIZ DA HER GÜN YENİ BİR BİLGİ ÖĞRENMİŞ OLUYORSUNUZ'

9'uncu sınıfa giden Begüm Yılmaz (15), 'Nitelikli eğitim adına bir mobil aplikasyon geliştirdik. 9 tane kategorimiz var, her bir kategoriyi seçtiğimizde ve telefonu salladığınızda her gün yeni bir bilgi öğrenmiş oluyorsunuz. Ekrandaki buton ile de ana sayfaya geri dönebiliyorsunuz. Günümüzde insanlar sosyal medyaya çok bağlanıyor. O yüzden tembelleşiyorlar. Biz de insanlar eğlenceli bir şekilde bu bilgileri okusun diye tek bir uygulama üzerinde bilgilerin toplanmasını sağladık. Tamamıyla ücretsiz ve kolay ulaşılabilecek bir uygulama' dedi.

'BU GÜBRELERİ KULLANMANIN DAHA SAĞLIKLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

5'inci sınıfa giden Alara Genç (11) gübre oluşturduklarını anlatarak, 'Dünya genelinde çok fazla çay ve kahve tüketildiği için biz de bunları dönüştürüp gübre haline getiriyoruz. Bu gübreler oluşurken de içeride metan gazı sensörümüz var. Bu sensör çalıştığında bize led üzerinden bir uyarı geliyor. Bu uyarı bizim için önemli, gelmemesi için çalışıyoruz. Uyarı geldiğinde üstüne su ekleyerek metan gazını azaltıyoruz ve organik gübre elde ediyoruz. Bunu yaparken arduino kullandık. 5 kilo taşıyan ağırlık sensörümüz var. Dünya genelinde organik olmayan gübreler yerine bu gübreleri kullanmanın daha sağlıklı olduğunu düşünüyoruz' şeklinde konuştu.

Toplam 190 öğrencinin 43 proje ile yarıştığı festivalde, Robotik Şampiyonu Uğur Okulları Çerkezköy Kampüsü Madenler Takımı oldu. Oyun Tasarımı alanında Uğur Okulları Bursa Kampüsü'nden Scratch Takımı ödülün sahibi olurken, Ürün Tasarımı alanında ise Uğur Okulları Çorlu Kampüsü Luna Stella Takımı şampiyon oldu. Ayrıca takımlar Mobil Uygulama Geliştirme, Programlama ve Sürdürülebilirlik gibi 25 farklı alanda ödüllendirildi.

UMAKERFEST BİLİNÇLİ VE YENİLİKÇİ NESİLLER YETİŞTİRMEYİ AMAÇLIYOR

Uğur Okulları, Uğur'da Sorumlu Üretim ve Tüketim Programı ile desteklediği öğrencilerinin özgün projeleriyle yarıştığı UMakerFest VII etkinliğini Dünyanın geleceği adına bilinçli adımlar atma alışkanlığı kazandırmak üzerine şekillendiriyor. UMakerFest organizasyonu, öğrencilere teknolojiye olan ilgilerini keşfetme ve geliştirme fırsatı sunarken aynı zamanda onları iş birliğine, problem çözmeye ve takım çalışması becerilerini kullanmaya teşvik ediyor. Bu etkinlik, öğrencilerin geleceğin teknoloji liderleri ve yenilikçileri olma vizyonu kazanmaları için büyük önem taşıyor . Öğrencilerin projeleri akademisyenler ile sektörün önde gelen isimlerinden oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendiriliyor.