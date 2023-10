Ücretsiz Yabancı Dil Eğitimi İçin 30'dan Fazla Platform

Günümüzün küreselleşen dünyasında, yabancı dil öğrenmek sadece kişisel gelişim için değil, aynı zamanda iş fırsatları ve kültürel anlayışı artırmak için de son derece önemli bir beceri haline geldi. Ancak, dil kurslarına veya özel derslere gitmek her zaman ekonomik olarak mümkün olmuyor. Neyse ki internet mucizesi sayesinde hiçbir ücret ödemeden ana dil seviyesinde yabancı dil öğrenebiliyoruz. İşte ücretsiz yabancı dil eğitim yöntemleri…

Ücretsiz yabancı dil eğitimi isteyenlere özel!

Bugün, ücretsiz yabancı dil eğitimi arayanlar için birçok farklı alanda kaynak paylaşımı yapıyoruz. Tabii bizim paylaşımlarımız dışında da internette dipsiz bir kuyu misali sınırsız kaynağa erişiminiz olduğunu unutmayın.

Peki biz hangi alanlarda size yardımcı olacak site, kanal ve platformları paylaşacağız? Öncelikle yabancı dil öğrenmeyi Reading (Okuma), Listening (Dinleme), Writing (Yazma) ve Speaking (Konuşma) şeklinde 4 farklı alana ayırıyoruz. Bu dört bölüm için toplamda 30'dan fazla platform paylaşıyoruz.

Sıfırdan başlayanlar için

Duolingo

Memrise

Busuu

Beelinguapp

Lyricstraining

Listening (Dinleme)

ELT Podcast

6 Minute English

British Council

The English We Speak

Luke's English

Writing (Yazma)

Grammarly

Ludwig

ProWritingAid

Ginger

Cliché Finder

Speaking (Konuşma) & Pronunciation (Telaffuz)

HelloTalk

Speaky

Tandem

LingoGlobe

Forvo

ELSA

Reading (Okuma)

News in Levels

Engoo Daily News

Breaking News English

Mentalfloss

Science Alert

The National Geographic

Mashable

Voice of America

British Council

Kelime uygulamaları

Quizlet

Memrise

Brainscape

Magoosh

Drops

Chegg

Cram

Bonus:

BBC Learning English

İngilizce seviyenizi tespit edebilirsiniz.

Open Learning

Hintçe dahil birçok dil var. Üye olarak istediğiniz yabancı dili seçmeniz yeterli.

Business English

Çoğunlukla iş terimleri üzerine İngilizce öğrenebileceğiniz bir platform

How to Write an Essay

Akademik alanda İngilizce yazma becerinizi geliştirebilirsiniz.

engVid: Learn English

Sıfırdan başlayanlar için İngilizce eğitimi

Language Learning with Netflix & YouTube-AFL

Dizi, film ve videolar aracılığıyla İngilizce öğrenmeyi sevenler için