Ücretsiz Yabancı Dil Eğitimi İçin 30'dan Fazla Platform
Günümüzün küreselleşen dünyasında, yabancı dil öğrenmek sadece kişisel gelişim için değil, aynı zamanda iş fırsatları ve kültürel anlayışı artırmak için de son derece önemli bir beceri haline geldi. İşte ücretsiz yabancı dil eğitim yöntemleri...
Günümüzün küreselleşen dünyasında, yabancı dil öğrenmek sadece kişisel gelişim için değil, aynı zamanda iş fırsatları ve kültürel anlayışı artırmak için de son derece önemli bir beceri haline geldi. Ancak, dil kurslarına veya özel derslere gitmek her zaman ekonomik olarak mümkün olmuyor. Neyse ki internet mucizesi sayesinde hiçbir ücret ödemeden ana dil seviyesinde yabancı dil öğrenebiliyoruz. İşte ücretsiz yabancı dil eğitim yöntemleri…
Ücretsiz yabancı dil eğitimi isteyenlere özel!
Bugün, ücretsiz yabancı dil eğitimi arayanlar için birçok farklı alanda kaynak paylaşımı yapıyoruz. Tabii bizim paylaşımlarımız dışında da internette dipsiz bir kuyu misali sınırsız kaynağa erişiminiz olduğunu unutmayın.
Peki biz hangi alanlarda size yardımcı olacak site, kanal ve platformları paylaşacağız? Öncelikle yabancı dil öğrenmeyi Reading (Okuma), Listening (Dinleme), Writing (Yazma) ve Speaking (Konuşma) şeklinde 4 farklı alana ayırıyoruz. Bu dört bölüm için toplamda 30'dan fazla platform paylaşıyoruz.
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Sıfırdan başlayanlar için
Duolingo
Memrise
Busuu
Beelinguapp
Lyricstraining
Listening (Dinleme)
ELT Podcast
6 Minute English
British Council
The English We Speak
Luke's English
Writing (Yazma)
Grammarly
Ludwig
ProWritingAid
Ginger
Cliché Finder
Speaking (Konuşma) & Pronunciation (Telaffuz)
HelloTalk
Speaky
Tandem
LingoGlobe
Forvo
ELSA
Reading (Okuma)
News in Levels
Engoo Daily News
Breaking News English
Mentalfloss
Science Alert
The National Geographic
Mashable
Voice of America
British Council
Kelime uygulamaları
Quizlet
Memrise
Brainscape
Magoosh
Drops
Chegg
Cram
Bonus:
BBC Learning English
İngilizce seviyenizi tespit edebilirsiniz.
Open Learning
Hintçe dahil birçok dil var. Üye olarak istediğiniz yabancı dili seçmeniz yeterli.
Business English
Çoğunlukla iş terimleri üzerine İngilizce öğrenebileceğiniz bir platform
How to Write an Essay
Akademik alanda İngilizce yazma becerinizi geliştirebilirsiniz.
engVid: Learn English
Sıfırdan başlayanlar için İngilizce eğitimi
Language Learning with Netflix & YouTube-AFL
Dizi, film ve videolar aracılığıyla İngilizce öğrenmeyi sevenler için