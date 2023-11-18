Tuzla Mimar Sinan İlkokulu Öğretmenleri Emekliliğe Uğurlandı

Tuzla Mimar Sinan İlkokulu öğretmenlerinden Seray İç ve İlknur Çerkeş, öğrencilerinin alkışları eşliğinde emekliliğe uğurlandı. Öğrencilerin duygusal vedası sırasında herkes gözyaşlarına hakim olamadı.

Tuzla Mimar Sinan İlkokulu öğretmenlerinden Seray İç ve İlknur Çerkeş, öğrencilerinin alkışları eşliğinde emekliliğe uğurlandı.

Ömürlerinin 30 yılını öğrencilerini yetiştirmeye adayan Seray İç ve İlknur Çerkeş, Mimar Sinan İlkokulu'nda öğrencilerinin vedası eşliğinde emekliliğe uğurlandı. Okulun içinden kapısına kadar sıra olan öğrenciler, öğretmenlerini yolcu etmek için ikili kuyruk oluşturdu. Öğrencilerini, kendilerini karşılar halde gören öğretmenler, gözyaşlarına hakim olamadı. Yüzlerce öğrencinin yer aldığı vedada herkes duygu dolu anlar yaşadı. - İSTANBUL