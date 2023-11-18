Tuzla Mimar Sinan İlkokulu Öğretmenleri Emekliliğe Uğurlandı

Tuzla Mimar Sinan İlkokulu öğretmenlerinden Seray İç ve İlknur Çerkeş, öğrencilerinin alkışları eşliğinde emekliliğe uğurlandı. Öğrencilerini onları karşılar halde gören öğretmenler, gözyaşlarına hakim olamadı.

Tuzla Mimar Sinan İlkokulu öğretmenlerinden Seray İç ve İlknur Çerkeş, öğrencilerinin alkışları eşliğinde emekliliğe uğurlandı.

Ömürlerinin 30 yılını öğrencilerini yetiştirmeye adayan Seray İç ve İlknur Çerkeş, Mimar Sinan İlkokulu'nda öğrencilerinin vedası eşliğinde emekliliğe uğurlandı.

Okulun içinden, kapısına kadar sıra olan öğrenciler, öğretmenlerini yolcu etmek için ikili kuyruk oluşturdu. Öğrencilerini onları karşılar halde gören öğretmenler, gözyaşlarına hakim olamadı.

Yüzlerce öğrencinin yer aldığı vedada duygu dolu anlar yaşandı.