Tuzla Belediyesi İşitme Engelliler Okulu'na Uygulama Evi Açtı

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Aydıntepe İşitme Engelliler Okulu'na uygulama evi açtı. Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın da ziyaret ettiği uygulama evinde işitme engelli öğrencilerin günlük ev işlerini uygulayarak sosyal hayatta kullanması gereken becerileri kazanması amaçlanıyor.

Programda açıklamalarda bulunan Başkan Yazıcı, 'Çok eskiden beri gelen, son zamanlarda ivme kazanan, daha hızlı gelişen eğitim şartlarını ve standartlarını yükseltmeye çalışıyoruz. Özel çocuklarımız normalde okullarımızda eğitim öğretim hayatını sürdürürken, bir taraftan kişisel becerileri geliştirecek, yaşam adaptasyonunu artıracak, ailesine ülkesine daha faydalı hale gelecek bir sürü kurs açıyoruz. Bizim Engelsiz Yaşam Merkezimiz de bunlardan bir tanesidir' dedi.

Uygulama sınıfı içerisinde mutfak, banyo, salon, yatak odası gerçek hayata uygun olarak hazırlandı. Program kapsamında Başkan Yazıcı, eşi Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, öğrenciler ile uygulama sınıfını gezdi.

'HEP BİRLİKTE ÜLKEMİZİ DAHA GÜZEL YARINLARA TAŞIYACAĞIZ'

Başkanı Yazıcı şunları kaydetti:

'Sizin için ne yapsak azdır. Engelsiz Yaşam Merkezimizde de sizleri ağırlıyoruz. Bu ülke, bu Tuzla birlikte bizim. Birlikte yaşayacağız, birlikte bulunacağız. Hep birlikte Tuzlamızı, İstanbulumuzu ve ülkemizi daha güzel yarınlara taşıyacağız. Sizlerin velileri de çok özeller. Çok eskiden beri gelen, son zamanlarda ivme kazanan, daha hızlı gelişen eğitim şartlarını ve standartlarını yükseltmeye çalışıyoruz. Özel çocuklarımız normalde okullarımızda eğitim öğretim hayatını sürdürürken, bir taraftan kişisel becerileri geliştirecek, yaşam adaptasyonunu artıracak, ailesine ülkesine daha faydalı hale gelecek bir sürü kurs açıyoruz. Bizim Engelsiz Yaşam Merkezimiz de bunlardan bir tanesidir.'

'GÖNÜL ELLERİ ÇARŞIMIZDAKİ KOMİSYONUMUZ 365 GÜN ÇALIŞIYOR'

Başkan Yazıcı özel eğitim merkezine ilişkin, 'Sadece özel eğitim için merkezi hükümetten gelen 70 milyon Türk lirası destekle beraber Tuzla'da 100 milyon Türk lirasına yakın destek veriliyor. Bunun gurur verici olduğunu düşünüyorum. Yeni okulların açılması, yeni özel sektörde bu hizmetlerin verilmesi, devletimizin verdiği desteklerle beraber aslında geçmişte çok az gibi veya yok denecek kadar az olan bu tür desteklerin şimdi artarak gitmesi ve toplumun duyarlılığı bizi çok mutlu ediyor. Devletimizin bu konuda yaptığı yatırımlar, yeni yasalar, eğitimlere verilen pozitif ayrımcılıklar var. Allah devletimize zeval vermesin. Bu konuda da çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Ama buradaki duyarlı vatandaşlarımız ile beraber Tuzla'da da bu konuda hassasiyet gösteriyoruz. Gönül Elleri Çarşımızdaki komisyonumuz 365 gün çalışıyor. Tek başına kamu otoritesi bu işi yapamaz. Birlikte yapıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' ifadesini kullandı.