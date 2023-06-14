Tuşba Belediyesi, YKS öğrencilerine motivasyon gezisi düzenledi
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Van'ın Tuşba Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kursuna katılan öğrencilere yönelik motivasyon gezisi düzenledi. Öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte Akdamar Adası'na götürülerek sınav stresinden uzaklaştılar.
Van'ın Tuşba Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kursuna katılan öğrencilere yönelik motivasyon gezisi düzenledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tuşba Toplum Yaşam Merkezi'ndeki öğrenciler, sınav stresinden uzaklaşmaları amacıyla öğretmenleriyle Akdamar Adası'na götürüldü.
Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait deniz otobüsü ile gittikleri adayı ve Akdamar Kilisesi'ni gezen öğrenciler, şarkılar eşliğinde eğlendi, adanın doğal güzelliklerini fotoğrafladı.
Yemek ikramının ardından evlerine bırakılan öğrenciler, desteklerinden dolayı Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'a teşekkür etti.