Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenen Zeka ve Yetenek Kongresi, 21-22 Ekim tarihlerinde ODTÜ Kültür Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kongrede, birçok uzmanın katılımıyla çeşitli konular ele alınacak.

Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenen Zeka ve Yetenek Kongresi başlıyor

Türkiye Zeka Vakfının (TZV) düzenlediği Zeka ve Yetenek Kongresi'nin 9'uncusu 21-22 Ekim'de ODTÜ Kültür Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Vakfın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile işbirliğinde düzenleyeceği kongrenin açılış konuşmalarını, Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Ankara Üniversitesi Rektörü ve TZV Genel Kurul Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil yapacak.

Kongre kapsamında gerçekleştirilecek panelde, "Erken Çocukluk Döneminde Yabancı Dil Eğitimi" konusu uzmanlar tarafından ele alınacak.

Kongreye, aralarında Türk Biyolog ve Sinirbilim Uzmanı Yazar Prof. Dr. Sinan Canan, eski Milli Eğitim Bakanı ve TZV Genel Kurul Üyesi Prof. Dr. Ziya Selçuk, New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Yazar Prof. Dr. Selçuk Şirin'in de bulunduğu eğitim, bilim ve sanat camiasından çok sayıda uzman katılacak.

Müzisyen Can Sağlam ile ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları (GVO) Lise Korosu'nun sahne alacağı kongrede, 12 farklı konuda atölyeler düzenlenecek.