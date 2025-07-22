Türkiye ve Ürdün Arasında Yükseköğretimde İş Birliği Anlaşması İmzalandı

TÜRKİYE ve Ürdün arasında yükseköğretimde iş birliğine yönelik anlaşma metni imzalandı.

Yükseköğretim Kurulu'nda (YÖK) ' Türkiye ve Ürdün arasında Yükseköğretim Alanında İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptı İmza Töreni' düzenlendi. Törene, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Ürdün Haşimi Krallığı Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Azmi Mahafzah katıldı. Törende konuşan Özvar, "2024 Şubat ayında Ürdün'e kapsamlı bir ziyaret yapmış ve yükseköğretim alanındaki ilişkilerimizin tüm boyutlarını birlikte gözden geçirmiştik. Amman'daki temaslarımızda, yükseköğretim sistemlerimizin kaydetmiş olduğu aşamalar hakkında fikir teatisinde bulunmuştuk. Bazı önde gelen üniversitelerimizin çalışmaları hakkında bilgi sunmuştuk. Bugün geldiğimiz aşamada, üniversitelerimiz arasında iş birliğinin gelişmekte olduğunu önemle kaydediyoruz. Yükseköğretim alanındaki iş birliğimizin daha ileri bir noktaya taşınması amacıyla gerekli iradeye sahip olduğumuzu yeniden teyit etmek isteriz" ifadelerini kullandı.

'İŞ BİRLİĞİMİZİN ARTARAK SÜRDÜRÜLMESİNİ HEDEFLEMEKTEYİZ'

Üniversiteler arasında iş birliğinin gelişmekte olduğunu, yükseköğretim alanındaki iş birliklerinin daha ileri bir noktaya taşınması amacıyla adımlar atmaya devam edeceklerini söyleyen Özvar, "Yaşadığımız bölgenin kritik durumu gereği ülkelerimiz arasındaki iş birliği bugün her zamankinden daha büyük bir öneme sahiptir. Yükseköğretim alanındaki iş birliğimizin artarak sürdürülmesini hedeflemekteyiz. Özellikle yapay zeka, dijital dönüşüm, akıllı tarım ve sağlık teknolojileri alanlarındaki çalışmalarımız mevcut iş birliğimize ivme kazandıracaktır. Bugün imzalayacağımız mutabakat zaptı bu noktada önemli bir belge olacaktır" diye konuştu.

Özvar, "Protokolün imzalanmasıyla birlikte, ülkelerimiz arasında tanıma ve denklikle ilgili konular çözüme kavuşmuş olacaktır. Karşılıklı güven temelinde güçlü bir akademik iş birliği inşa edilecektir. Bu protokolle üniversitelerimiz arasında değişim programları başlatılarak, ortak bilimsel araştırma projeleri yürütülecektir. Öğrenci ve akademik hareketlilik artacaktır. Bu konuda Mevlana Değişim Programı çerçevesinde daha önce gerçekleştirdiğimiz, 300'e yakın öğrenci ve akademisyen hareketliliği bize önemli yol gösterici olacak ve katkı sağlayacaktır. Umuyoruz ki Ürdün üniversitelerinin ve Türk üniversitelerinin araştırma altyapılarına ortak kullanım sağlanacaktır" dedi.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR ORTAKLIKLAR KURULMASI YÖNÜNDE STRATEJİK BİR ADIM'

Ürdün Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Azmi Mahafzah ise mutabakatın Ürdün Haşimi Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti arasında akademik ve araştırma iş birliklerinin güçlendirilmesi yolunda önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Ülkelerimiz arasında yükseköğretim ve bilimsel araştırma alanında imzalanan mutabakat zaptı kurumsal düzeyde etkin ve sürdürülebilir ortaklıklar kurulması yönünde stratejik bir adımı temsil etmekte olup uzun vadeli akademik iş birliklerinin öğrenci değişimi, ikili programlar, ortak bilimsel araştırmaların desteklenmesi gibi pek çok alanda zemin oluşturmaktadır. Bu belge aynı zamanda eğitim kalitesinin artırılmasını ve uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi yönündeki kararlılığımızı da yansıtmaktadır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Özvar ve Mahafzah, iki ülke arasında mutabakat metinlerini imzaladı.

Haber-Kamera: Nisa MİĞAL- Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,