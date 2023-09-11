Türkiye, uluslararası öğrenciler için eğitim merkezi haline geldi

Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları Kurucu Müdürü Ersin İşcioğlu, Türkiye'nin yabancı öğrenciler için turizm, kültür, sanat ve eğitim açısından bir merkez haline geldiğini belirtti. Ülkede bulunan uluslararası okulların sayısı artarken, yabancı öğretmen sayısı da artış gösterdi. Türkiye'de 301 bine yakın yabancı öğrenci bulunuyor.

Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları Kurucu Müdürü Ersin İşcioğlu, Türkiye'de yabancı öğrencilerin sayısının her yıl arttığını belirterek, ülkenin yakın bölgesinde turizm, kültür, sanat ve eğitim açısından bir merkez haline geldiğini söyledi.

Milyonlarca öğrenci bugün itibarıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılına başladı. Okul heyecanını Türk öğrencilerin yanı sıra ülkede yaşayan uluslararası öğrenciler de yaşıyor.

Türkiye'nin uluslararası yatırım merkezlerinden biri haline gelmesinin ardından özellikle de İstanbul'da uluslararası okulların sayısı da arttı. Son 5 yılda farklı ülkelerin eğitim programını uygulayan birçok uluslararası okul İstanbul'da eğitim hizmetleri vermeye başladı. Dünyanın birçok bölgesinden aileler çocuklarının eğitimi için de yine Türkiye'yi seçiyor.

Uluslararası okulların sayısının artmasıyla ülkeye gelen yabancı öğretmen sayısı da artış gösterdi. Ülkede özellikle İngilizce dilinde eğitim veren kurumlar bu artışla, hem Türk hem de yabancı öğrencilere yabancı dilde eğitim ve çift diploma imkanı verebiliyor.

İstanbul'da uluslararası eğitim hizmeti veren okullardan biri olan Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları'nın Kurucu Müdürü Ersin İşcioğlu, Türkiye'nin uluslararası eğitimdeki yerinin son yıllarda önemini artırdığını söyledi.

İşcioğlu, "Türkiye'nin özellikle kendi coğrafyası diyebileceğimiz Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'a doğru yumuşak gücü ile almış olduğu dış refleksler, Türkiye'nin bölgede turizm, kültür, sanat ve eğitim açısından bir merkez haline gelmesini sağladı." dedi.

"301 bine yakın yabancı öğrencimiz bulunuyor"

İşcioğlu, Türkiye'de yabancı öğrenci nüfusunun ciddi bir seviyeye çıktığını belirterek, "Türkiye, özellikle 2023 yılının son çeyreğinde yüzde 112 bir artışla kültür ve eğitim alanlarında ciddi bir yatırım aldı. TÜİK'in verilerine bakıldığında 2023 yılına kadar artışın dikey bir şekilde olduğu görülüyor. 2020'lerden 2023'lere doğru önce 162 bin, daha sonra 260 bin ve 2023 yılının ilk çeyreğinde ise 301 bine yakın yabancı öğrencimiz bulunuyor." şeklinde konuştu.

İstanbul'un kozmopolit yapısına dikkati çeken İşcioğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizde açılan son 10 yıl içerisindeki üniversite sayılarıyla beraber, şu anda halihazırda 206 üniversitemizin 54 tanesi İstanbul'da bulunmakta. Bunların 44 tanesi ise vakıf üniversitesi olarak ön plana çıkıyor. Özellikle vakıf üniversitelerine yönelik yabancı öğrenci akışının giderek arttığını görüyoruz. Ülkemiz genelinde şu anda 180-190 bin öğrencimizin 84 bininin yüksek lisans, doktora ve lisans eğitimlerini İstanbul'da aldığını görüyoruz. Aynı şekilde ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizi de 40 bin üzerinden düşünürsek bunun yaklaşık 20-25 bini İstanbul'da yerleşik bir hayatla eğitim hayatlarını sürdürüyorlar."

İşcioğlu, Türkiye'de farklı ülkelerdeki eğitim programlarının uygulandığının altını çizdi. Yabancı öğrencilerin aileleriyle Türkiye'de kalmasının ülkeye döviz de sağladığını anlatan İşcioğlu, "Aynı zamanda gelen öğrencilerin yabancı dil altyapılarının kuvvetli olması, ülkemize yönelik olarak sevgi ve muhabbetin yüksek olması hasebiyle de bir kültürel zenginlik ve katkı olarak yumuşak gücümüze eklenen Türkiye'nin yeni vizyonunda çok önemli bir yer teşkil etmekte." diye konuştu.

"Yabancı öğrenciler Türkiye'ye katkı sunuyor"

Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları Gençlik Eğitim Koordinatörü Salim Niyigena da İstanbul'un bir eğitim merkezi olma yolunda ilerlerken, dünya çapında pek çok öğrencinin şehre gelerek eğitim aldığını vurguladı.

Bu öğrencilerin katkılarının pek çok şekilde görülebildiğine dikkati çeken Niyigena, şunları söyledi:

"Lise mezuniyetinin ardından bu öğrencilerin bir kısmı yurt dışındaki farklı üniversitelerde okumaya giderken, bir kısmı da Türkiye'de kalarak farklı alanlarda ve üniversitelerde okul hayatlarına devam ediyor. Bu da tıp ve mühendislik gibi birçok alanda Türkiye'nin gelişimine katkı sunuyor. Yabancı öğrenciler, İstanbul'daki uluslararası okullarda okuyarak dünya vatandaşlığına ve çok kültürlülüğe daha kolay adapte olabiliyorlar. Bizim okullarımızda 45'ten fazla ülkeden gelen öğrenciler bulunuyor. Burada bir arada yaşama kültürünü öğreniyorlar. Ayrıca bu kişiler Türk kültürünü de öğreniyorlar. Bu öğrencilerden yarısı mezun olduktan sonra yurt dışına gidiyorlar ve burada öğrendikleri kültürü orada da yaşatıyorlar. Diğer yarısı ise burada kalarak bu kültürü yaşamaya devam ediyorlar."

Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları Anasınıfı Akademik Direktörü Selda Koca da "Cezeri Anaokulları uluslararası eğitim standartlarına dayanan bir eğitim anlayışı sunmakta. Kültürel çeşitliliği teşvik ediyor. Bu da Türkiye'deki diğer okullardan farklılaşmamıza ve öğrencilere global bir perspektif sunmamıza yardımcı olmaktadır. " ifadelerini kullandı.