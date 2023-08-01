Türkiye Sigorta Birliği, depremzede üniversite öğrencilerine burs desteği sağlıyor

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) deprem bölgesine yaptığı yardımları, Türk Eğitim Vakfı (TEV) çatısı altında üniversite öğrencileri için oluşturduğu "Türkiye Sigorta Birliği Burs Fonu" ile sürdürüyor.

TSB açıklamasına göre, TSB, TEV iş birliğiyle "Burs Fonu"nu hayata geçirerek Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 100 depremzede üniversite öğrencisine 4 yıllık öğrenim hayatları boyunca eğitim bursu desteği sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSB Başkanı Atilla Benli, yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin izlerini silmek için tüm Türkiye'nin seferber olduğunu belirterek, "TSB olarak ilk günden itibaren tek yürek olduk ve bu seferberlikte yerimizi aldık. Üye şirketlerimizin destekleriyle bölgeye ulaştırdığımız yardımların yanı sıra SEDDK ve DASK başta olmak üzere devletimizin ilgili kurumlarıyla güç birliği ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Zararların bir an önce giderilebilmesi ve hasar tazmin sürecinin hızla işletilebilmesi için sigorta şirketleri olarak hasar süreçlerinin hızlandırılmasından, çağrı merkezlerinde depremden zarar görenlere yönelik ayrı hatların açılmasına ve bölgede hasar iletişim merkezlerinin kurulmasına kadar bir dizi önlem aldık ve almaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bölge ziyaretlerinde sigorta sektöründeki meslektaşlarıyla, sanayicilerle ve depremzedelerle pek çok kez bir araya geldiklerini aktaran Benli, şunları kaydetti:

"6 Şubat depremiyle zarar gören bölgeye gerek sektörel çözümlerimizle gerek insani yardımlarımızla destek olmaya devam ediyoruz. Yıkımın büyüklüğü ortaya çıktığı andan itibaren TSB olarak bu mücadelede depremzede kardeşlerimizin yanında olduk ve bunun uzun soluklu bir mücadele olduğu bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Çalışmalarımızı 'sigorta kıymet bilmektir' anlayışıyla yürütüyoruz. Biz sigortacılar, hayatın, sağlığın, sevdiklerimize güvenli bir gelecek sunabilmenin, büyük emeklerle elde ettiğimiz varlıkların ne denli kıymetli olduğunu çok iyi biliyor ve tüm bunları korumanın yollarını geliştirmek için canla başla çalışıyoruz.

Öte yandan bizim kültürümüzde en kıymetli varlığımız ailemizdir. Gençlerimiz ise hepimizin evlatları, ülkemizin aydınlık yarınlarının teminatıdır. O nedenle üniversite öğrencisi geçlerimize yönelik başlattığımız bu projeyi çok önemsiyoruz. TEV iş birliği ve üye şirketlerimizle birlikte hayata geçirdiğimiz Burs Fonu ile gençlerimizin yanında olmanın heyecanını duyuyor ve Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimizle geleceğe umutla bakıyoruz."

TEV Genel Müdürü Banu Taşkın da afetin getirdiği kayıpların herkesi derinden sarstığını belirterek, "Bunun etkisini en çok hissettiğimiz alanlardan biri de eğitim oldu. TEV olarak afetin öğrencilerimiz açısından getirdiği zorluklara ve ihtiyaçlara cevap verebilmek için ilk günden bu yana gayretle çalışıyoruz. TSB Burs Fonu ile gençlerimizin eğitimleri yarıda kalmayacak ve onları yalnız bırakmayacağız. TSB ve üye şirketlerine, öğrencilerimizin hayat yolunu aydınlatacak bu katkıları için şükranlarımızı sunarız." değerlendirmesinde bulundu.