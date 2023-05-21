Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen Türkiye'nin Önderleri programı mezuniyet töreninde 492 genç mezun oldu. Programın amacı, öğrencilere eğitim ve bireysel gelişim sağlamak.

" Türkiye'nin Önderleri 2023 Mezuniyet Töreni", Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlendi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinden yapılan açıklamaya göre, lise öğrencilerine yönelik eğitim ve bireysel gelişim programı olarak hayata geçirilen " Türkiye'nin Önderleri" programı ikinci mezunlarını verdi.

Türkiye genelinde 30 il ve 4 binin üzerinde öğrenciyle devam eden programdan bu yıl 492 genç mezun oldu.

Törende konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, programın ilk andan itibaren çok inandıkları, birlikte çalışmaktan onur duydukları bir çalışma olduğunu söyledi.

Eğitimin çok yönlü emek istediğini, bu nedenle netice almanın da kolay olmadığını belirten Yazıcı, "Eğitim, aynı zamanda iyi bir nesil yetiştirme, kültürü gelecek kuşaklara taşıma ve değerleri yerleştirmenin en önemli aracıdır. Gelecek kuşaklara hem bunu aktarmak hem de aktarımla birlikte gelecekle ilgili tasarımlar yapmak, yenilikçi olmak, yeni bir toplum inşa etmek, kültür ve değerini koruyarak yeni çağın değerlerini taşıyabilecek gençler yetiştirmektir." ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, " Türkiye'nin Önderleri"nin kendisini çok etkileyen bir proje olduğunu kaydederek, geçmişi bilerek istikbali planlamanın mümkün olduğunu dile getirdi.

İstanbul İl Gençlik ve Spor Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, programın sürdürülebilir olmasının çok önemli olduğunu ifade ederek, mezun olan gençlere başarılar diledi.

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan da 5 yıl önce başlayan programın şimdi 30 ilde, 4 binin üzerinde öğrenci ile rüştünü ispatlayan ve nitelikli bir projeye dönüştüğünü aktardı.

Eğitimin uzun soluklu bir iş olduğunu ve bir tohum ekmek anlamına geldiğini belirten Ceylan, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin Önderleri' de küçük adımlarla başladı. Gençlerimiz 4 hafta içinde bir hafta bir kitap, bir hafta bir makale okuyor. Bir hafta belgesel, bir hafta film izliyor ve bunların tahlilini yapıyor. Bunları izlerken, okurken hayatı okumayı, yorumlamayı öğreniyor. Bu hem de üniversiteli ve liseli gençlerimizin kendilerini yetiştirdiği bir proje. Yıllar sonra bu projeden mezun olup hayata atılan kardeşlerimiz, 'Ben Türkiye'nin Önderleri' projesinden mezunum, bu proje beni yetiştirdi' diyecek."

Programın kapanış dersini ise İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz yaptı.

Törene, programdan mezun olan öğrenciler, aileleri, liderler, eğitimciler ve il protokolü katıldı.

"Türkiye'nin Önderleri" programı

"Türkiye'nin Önderleri", ülke ve milletin geleceğine yön verecek önder şahsiyetler yetiştirmek amacıyla gerçekleştirilen üç yıllık bir eğitim ve bireysel gelişim yolculuğu olarak 2019'da İstanbul'da başladı.

Yolculuk temelde, program kapsamındaki öğrencilerin arkadaş grupları içerisinde üniversiteli grup liderleri ile düzenli olarak bir araya gelerek tahlil halkaları oluşturmaları üzerine kuruldu.

Program kapsamında, okumalar, geziler ve çeşitli faaliyetlerle gençlerin kendilerini tanımaları, yeteneklerini ve eksikliklerini fark ederek geliştirmeleri, kültürel ve sosyal becerileri kazanmaları amaçlanıyor. Ayrıca gençlerin sosyal sorumluluk çalışmaları ile gönüllülük bilinci kazanmaları hedefleniyor.

"Türkiye'nin Önderleri", 2019'da İstanbul'da 18 ille beraber yola çıkarak, 2020'de il sayısını 23 yapıp büyümeye devam etti. Şu anda 30 ilde 4 bine yakın öğrencisiyle program devam ediyor.

İlk mezunlarını geçen yıl İstanbul'da 73 kişiyle veren "Türkiye'nin Önderleri", bu yıl İstanbul'da 82, Anadolu ise 410 öğrenci mezun etti.