Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ertaş, İngiltere'deki Türk öğrencilerle buluştu

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, İngiltere'de yüksek eğitim alan Türk öğrencilerle yaptığı buluşmada eğitim esnasında edinilecek ekstra yeteneklerin profesyonel hayatta faydasının görüleceğini söyledi.

İngiltere'deki üniversitelerde faaliyet gösteren Türk öğrenci kulüplerinin temsilcileri ile Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde görevli farklı kurumların görevlendirdiği müşavirler, büyükelçilik rezidansındaki etkinlikte bir araya geldi.

Davete ev sahipliği yapan Ertaş, hem öğrencilerin diğer öğrencilerle hem de öğrencilerin devlet kurumları temsilcileri ile arasında bir bağlantı kurmak için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Ülkede yaklaşık 5 bin Türk öğrenci bulunduğunu ifade eden Ertaş, 1500'e yakın da burslu öğrenci olduğunu belirterek, "Burada önemli olan örgütlü olmak. Üniversitelerinizdeki Türk öğrenci birliklerine sahip çıkmanızı istiyoruz." diye konuştu.

Kendisinin de İngiltere'de eğitim aldığını hatırlatan Ertaş, öğrencilere üniversitelerin sunduğu imkanlardan faydalanma tavsiyesinde bulunarak, "Aldığınız derslerin dışında size hayatta faydalı olacak yetenekler katan kurslar oluyor. Mutlaka boş vakitlerinizde bunları değerlendirin. Ne kadar yetenek edinirseniz size iş hayatında o kadar faydası olur." dedi.

"Devlet olarak vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize yönelik yapabileceklerimizi yapmaya çalışıyoruz." diyen Ertaş, profesyonel hayatta Türkçe ve Türkiye bilgisinin önemli olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından öğrencilere Türk yemekleri ikramı yapıldı.