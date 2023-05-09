Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, uzay ve havacılık teknolojisi alanında Türkiye'nin ilk meslek lisesi olan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, 2023-2024 eğitim öğretim sezonunda 60 öğrencinin eğitim almaya başlayacağını açıkladı.

Türkiye'nin ilk havacılık ve uzay lisesine 60 öğrenci alınacak

MİLLİ Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, uzay ve havacılık teknolojisi alanında Türkiye'nin ilk meslek lisesi olan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, 2023-2024 eğitim öğretim sezonunda 60 öğrencinin eğitim almaya başlayacağını açıkladı.

Elmadağ Atatürk Ortaokulu öğrencisi Ömer Arman Çalı (12), okulu çok beğendiğini söyleyerek, "Hayatımda gördüğüm en büyük okul. Tahmin edemeyeceğim ve bilmediğim çok şey vardı. Ben zaten büyüyünce uzayla ilgili çalışmalar yapmak istiyorum. Uzaya çok meraklıyım, o yüzden bu okula gelmek isterim" dedi.