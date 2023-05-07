Türkiye'nin ilk havacılık ve uzay lisesi Ankara'da açıldı

'OKULUMUZ TÜM İMKANLARA SAHİP'

'HAVACILIĞIN VECİHİLERİ BURADA YETİŞECEK'

'ROKETSAN FABRİKASINA 5 KİLOMETRE MESAFEDE'

'YÜZDE 1'LİK ÖĞRENCİ GRUBUNU HEDEFLİYORUZ'

Okulda Anadolu ve fen lisesi programı uygulanacağını ifade eden Bilecan, Okulumuzda havacılık ve uzay teknolojisi alanı var. Bu alanın 3 dalı var; tasarım ve imalat dalı, havacılık ve uzay elektronik sistemleri dalı ve uzay aracı itki sistemleri dalı var. Bu dallarda çocuklarımız bir uzay aracının veya bir uçağın üretiminde bulunacak, tasarım ve imalatı yapabilecek. Bu hava araçlarının tamamen elektronik sistemlerini geliştirebilecek ve pervane sistemlerini, motor sistemlerini çalıştırabilir duruma gelecek. Üretimini yapabilecek seviyeye gelecek. Okulumuzda itki sistemleri ve pervane sistemleri atölyelerimiz, montaj entegrasyon ve kontrol atölyemiz, elektronik sistemler, aviyonik sistemler atölyemiz var. Ayrıca uygulamalı alanlarda tasarım ve 3D yapmaları için de imkan var. Çocuklarımız teknolojiyle iç içe olacak ve bu alanda kendi imkanlarıyla burada başarıyı elde edecek. Yüzde 1'lik öğrenci grubunu hedefliyoruz. Çocuklarımızın kendilerini gerçekleştirmesini istiyoruz. Okulumuzda başarılı öğrencilerle büyük hedefler gerçekleştirmek istiyoruz. Çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmek istiyoruz diye konuştu.