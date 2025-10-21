Türkiye Münazara Yarışması Tanıtıldı: Gençler İçin Fikir Yarışması

' Türkiye Münazara Yarışması' tanıtım toplantısında konuşan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "Fikirlerimizi çarpıştıracağız ve fikrimizi, düşüncemizi, haklı olduğumuz davayı tüm dünyaya haykıracağız. Bu yarışmayla 8 bin gencimize dokunacağız. Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine bütün gençlerimiz bu yarışmaya katılacak ve istifade etmiş olacaklar. Biz her zaman söylediğimiz gibi hakkaniyeti, hürriyeti, insaniyeti, ademiyeti tüm dünyaya biz haykıracağız" dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen 'Türkiye Münazara Yarışması' tanıtım toplantısı TÜGVA Genel Merkezi'nde yapıldı. Bahçeşehir Okulları ve Hac ve Umre Seyahat Acentaları Derneği(HURSAD) paydaşlığında hayata geçirilen yarışmanın lansman programına TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kamu Baş denetçisi Şeref Malkoç, HURSAD Başkanı Diyaeddin Şahin, Bahçeşehir Okulları Genel Müdürü Dr. Özlem Koç, Bahçeşehir Okulları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Okulları Heyeti'nden Ömer Yücel, Ali Arslan, İlkem Balcı, İstanbul İlçe Milli Eğitim Müdürleri, okul müdürleri ve çok sayıda protokol konuğu katıldı.

AMAÇ: GENÇLERİN İFADE VE TARTIŞMA KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMEK

81 ilde 8 bin liseli öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan 'Sözler Çarpışsın, Fikirler Yarışsın' temalı 'Türkiye Münazara Yarışması', gençlerin kendilerini ifade edebilmelerini, fikir üretme ve çözüm bulma yeteneklerinin gelişmesini, düşünme, ifade etme ve medeniyet perspektifi doğrultusunda tartışma kültürünü geliştirmeyi amaçlıyor.

ŞAMPİYONA 100 BİN LİRA VE UMRE ÖDÜLÜ

Türkiye Münazara Yarışması'nda Türkiye birincisi olan takıma 100 bin lira ödül verileceği öğrenilirken, yarışmacılara verilecek toplam ödül tutarı ise 200 bin lira olarak belirlendi. Ayrıca Türkiye Şampiyonu olan takımın üyelerinin anne ve babasıyla birlikte umreye gönderileceği de açıklandı.

'BİZ İSTİYORUZ Kİ AYAĞI YERE SAĞLAM BASAN, ENTELEKTÜEL GENÇLER YETİŞSİN'

Programda konuşan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, vakfın misyonuna değindi. Beşinci, "Biz TÜGVA ailesi olarak, eğitimde fırsat eşitliği diyerek ülkemizin dört bir tarafında karşılıksız hizmet üretmeye çalışan en büyük gençlik hareketlerinden bir tanesiyiz. Biz istiyoruz ki ayağı yere sağlam basan, klas duruşlu, entelektüel gençler yetişsin. Bütün projelerimizi, faaliyetlerimizi bu minvalde hazırlıyoruz. Stratejimizi, programımızı bu amaç doğrultusunda oluşturuyoruz. Bu işin merkezine sizleri koyuyoruz. Tüm bu projeleri yaparken fiziksel ve ruhsal gelişimi gözeterek yapıyoruz" dedi.

'TÜRKİYE YÜZYILI'NI BU GENÇLİK GETİRECEK'

Başkan Beşinci, "Entelektüel gençler yetişsin derken belki de bunun için en güçlü projelerden bir tanesi 'Türkiye Münazara Yarışması' olacaktır. Biz istiyoruz ki daha fazla okuyalım, daha fazla bilelim. Çünkü bu yüzyılın en önemli gücü bilgidir. Sözümüzü güçlendireceğiz. Sonrasında sözümüzle hitabetimizi birleştireceğiz. Sonrasında bunları tartışacağız. Fikirlerimizi çarpıştıracağız ve fikrimizi, düşüncemizi, haklı olduğumuz davayı tüm dünyaya haykıracağız. Bu yarışmayla 8 bin gencimize dokunacağız. Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine bütün gençlerimiz bu yarışmaya katılacak ve istifade etmiş olacaklar. Biz her zaman söylediğimiz gibi hakkaniyeti, hürriyeti, insaniyeti, ademiyeti tüm dünyaya biz haykıracağız. Biz getireceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı bu gençlik getirecek" ifadelerini kullandı.