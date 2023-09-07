Türkiye Maarif Vakfı yetkilileri Elbasan'da bulunan okullarda görüşmeler yaptı

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Arnavutluk'un orta kesimlerinde bulunan Elbasan ilindeki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) eğitim kurumlarının yetkilileri, öğretmenleri, öğrencileri ve aileleriyle bir araya geldi.

Maarif Elbasan Schools'ta gerçekleşen görüşmeye, TMV Arnavutluk Temsilcisi Mesut Özbaysar, TMV Okulları "New York Schools" yöneticisi Hasan Dede, Elbasan Okul Müdürü Zeki Uysal, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Büyükelçi Atay, AA muhabirine, sosyal etkinlik çerçevesinde bir araya geldiklerini söyledi.

Arnavutluk'ta 11 Eylül'de başlayacak eğitim-öğretim yılı öncesi kendisini de davet ettiklerini kaydeden Atay, "Ben de onlarla birlikte okul öncesi bir sohbet ve istişare imkanı buldum. Bu çok güzel bir uygulama. Her okul öncesi, açılış öncesi yöneticilerin, öğretmenlerin ve ailelerin bir araya gelmesi, bir moral günü yapması geleneği de böylece başlamış oldu." ifadelerini kullandı.

Atay, yeni eğitim-öğretim yılının Arnavutluk'a, Arnavutluk'taki öğrencilere ve öğretmenlere hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, "Bu çerçevede de bu ülkenin en iyi okullarından biri olan Maarif Okulları bu sene Elbasan, Tiran ve İşkodra'da faaliyete devam edecek, üç okulundaki ve ayrıca Maarif Vakfımızın yurt dışındaki tek üniversitesi olan New York Üniversitesinde de öğrenime ekim başında başlayacak tüm öğrencilere başarılar diliyorum." dedi.

Büyükelçi Atay, TMV'nin Elbasan okulu kampüsünü de gezdi.