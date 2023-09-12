Türkiye Maarif Vakfı, dünya genelindeki okullarında yeni eğitim öğretim dönemine başladı

Türkiye Maarif Vakfı, dünya genelindeki farklı coğrafyalarda bulunan okullarında 2023-2024 yeni eğitim öğretim dönemine resmi olarak başladı. Vakıf, yurt dışındaki okullarında eğitim öğretim kalitesini artırma misyonunu sürdürerek, Türkiye'nin eğitim mirasını uluslararası arenada daha da genişletiyor.

Türkiye Maarif Vakfı, dünya genelindeki farklı coğrafyalarda bulunan okullarında 2023-2024 yeni eğitim öğretim dönemine resmi olarak başladı.

Maarif Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, vakıf, yurt dışındaki eğitim kurumlarında öğrencilere eğitim ve öğretim hizmetleri sunarak uluslararası alanda eğitimde önemli bir rol üstleniyor.

Arnavutluk, Romanya, Kosova, Burundi, Ekvator Ginesi, Gana, Macaristan, Mali ve Pakistan gibi farklı coğrafyalardaki Maarif Okulları'nda düzenlenen törenlerle yeni eğitim öğretim dönemi başladı.

Vakıf, yurt dışındaki okullarında eğitim öğretim kalitesini artırma misyonunu sürdürerek, Türkiye'nin eğitim mirasını uluslararası arenada daha da genişletiyor.

Vakfın çalışmaları, farklı kültürlerin bir araya geldiği ve öğrencilerin uluslararası anlayışla büyüdüğü bir eğitim ortamının oluşturulmasına katkı sağlıyor. Vakıf, eğitim alanında küresel bir aktör olarak adından sıkça söz ettiriyor ve farklı coğrafyalarda bulunan okullarında öğrencilere modern eğitim olanakları sunuyor.

"Maarif Vakfı dünyanın dört bir köşesinde eğitim faaliyetlerine devam ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, vakfın dünyanın dört bir köşesinde eğitim faaliyetlerine devam ettiğini belirterek, "Maarif eğitim kurumlarının da bulunduğu her ülkede eğitime başlama dönemi farklılık arz etse de birçok ülke tıpkı ülkemiz gibi yeni eğitim öğretim dönemine eylül ayında başlamaktadır. Bu vesileyle 2023-2024 eğitim öğretim döneminin ülkemizin geleceği olan öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Türkiye Yüzyılı'nın inşasının baş kahramanları olacak olan gençlerimizin heyecanını paylaşıyor, esenlikler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Akgün, örgün eğitimin dışında 3'üncü, 4'üncü nesil Türk çocuklarına ana dillerini, kültürlerini öğretmek, okul derslerine takviye sağlamak, ailelerine rehberlik etmek gibi faaliyetlerde bulunduklarına işaret etti.

Avrupa'da ise daha çok Türk çocuklarının Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeye yönelik ve Türk toplumunun başarılı bireyler yetiştirmesine katkıda bulunmak için çalıştıklarını aktaran Akgün, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar gerçekten çok başarılı sonuçlar aldık. Geçtiğimiz yıllarda, diyebiliriz ki üniversiteye yerleşme konusunda yüzde 99 başarı sağladık. Bu bize cesaret verdi. Okullarımızda yetişen öğrenciler ekseriyetle üniversite eğitimlerini Türkiye'de tamamlamayı tercih ediyor. Böylece Türkiye ile kurdukları bağ daha da güçleniyor. Ortaokul ve lise çağlarındaki çocuklarımızı, Türkiye'deki üniversitelerde okuyan ağabeyleri, ablaları diyebileceğimiz başarılı gençleri ilişkilendiriyoruz. Böylece hem nesiller arası kaynaşma oluyor hem bir maariflilik kültürü oluşuyor hem de yolu vakfımızın okullarından geçmiş gençlerle bağımızı koparmamış oluyoruz. Vakfımızın okullarında eğitim almış olan gençler aynı zamanda ülkemizin gönüllü elçileri de oluyor.

Dünyanın neresine gidersek gidelim açtığımız okullarda çok ciddi bir rağbet olduğunu görüyoruz. Başarılı bir okul zincirimiz var. Bu anlamda dünyanın her yerinde nasıl İngiliz, Fransız, Alman okulları varsa Türk okulları zinciri de oluştu. Bu bizim için çok büyük bir gurur meselesi. Bunu devletimizin desteğiyle yapıyoruz. Gittiğimiz her yerde büyükelçiliklerimizle beraber insanlara ulaşma konusunda büyük bir gayret gösteriyoruz."

Akgün, bu sene itibarıyla Ürdün, Gürcistan, Tanzanya, Arnavutluk ve Kırgızistan gibi ülkelerde yeni okullar açıldığını ve şimdiden kapasitelerinin dolduğunu belirtti.

Amaçlarının skor yapmak olmadığını anlatan Akgün, "Türkiye'den beklendiği şekliyle yüksek kalitede Türk okulu zincirini dünyanın her yerinde genişletmek, Türkiye'ye müzahir nitelikli, iyi insanlar yetiştirmek ve böylece kazanmış oldukları yüksek insani yeteneklerle dünyanın barışına, huzuruna, insanlığın kardeşliğine katkıda bulunmalarını sağlamak. Bu bizim temel mottomuz." değerlendirmesini yaptı.