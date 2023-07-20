Türkiye ile Kuzey Makedonya Arasında Ortaokul Protokolü İmzalandı

MALATYA'da, Makedonya Türkiye Ticaret Odası'nın (MATTO) katkılarıyla yapılacak 24 derslikli 'Kuzey Makedonya Ortaokulu'nun protokolü imzalandı. Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında hem tarihsel hem de toplumsal olarak çok derin ve köklü dostluk ilişkileri bulunuyor. Eğitim bakanlarının üzerine düşen; toplumdaki bu dostluk ve kardeşlik duygularını gelecek kuşaklarına aktarabilmektir. Bizler bu kardeşliği geleceğe taşımakla mükellefiz

MALATYA'da, Makedonya Türkiye Ticaret Odası'nın (MATTO) katkılarıyla yapılacak 24 derslikli 'Kuzey Makedonya Ortaokulu'nun protokolü imzalandı. Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında hem tarihsel hem de toplumsal olarak çok derin ve köklü dostluk ilişkileri bulunuyor. Eğitim bakanlarının üzerine düşen; toplumdaki bu dostluk ve kardeşlik duygularını gelecek kuşaklarına aktarabilmektir. Bizler bu kardeşliği geleceğe taşımakla mükellefiz" dedi.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Aşağıbağlar Mahallesi'ne yapılacak ortaokul için düzenlenen protokol töreninde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanı Yeton Şakiri, Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, Türkiye Maarif Vakfı Kuzey Makedonya Temsilcisi Mehmet Baran ve MATTO yönetimi ile Kuzey Makedonya'dan yetkililer hazır bulundu.

24 derslikli 'Kuzey Makedonya Ortaokulu'nun protokolü, MATTO Başkanı Ajdovan Ademoski ile İl Müdürü Hatice Özdemir tarafından imzalandı.