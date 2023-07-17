Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı: Karma eğitimden vazgeçilmeli

Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Doç. Dr. Bilal Okudan " Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında anti-demokratik bir uygulama olan karma eğitim dayatmasından vazgeçilmeli, öğrenciye ve veliye seçme hakkı tanınmalıdır" dedi.

Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Doç. Dr. Bilal Okudan, 'Karma eğitime' ilişkin açıklamalarda bulundu. Karma eğitime ilişkin örnekler veren Okudan, "1998 yılında İngiliz Eğitim Standartları Ofisi (OFSTED) sosyo-ekonomik değişkenlerin, tek cinsiyetli eğitim veren okullarda, öğrenci başarısı üzerinde etkisi olup olmadığını belirlemek için öğrencilerini başarısının sosyoekonomik göstergelerde değil doğrudan kız ve erkek ayrı eğitimden kaynaklandığı 2000 yılında Avustralya Eğitim Araştırmaları Konseyi tarafından yapılan bir çalışmada; karma ve tek cinsiyetli eğitim veren okullarda kız ve erkeklerin ayrı olarak eğitim gördüğü okullar, karma okullara göre yüzde 15 ile yüzde 22 arasında daha fazla başarı gösterdiği ve öğrencilerin öğrenmeden daha çok zevk alan ve müfredata daha ilgili oldukları, 2002 yılında Ulusal Eğitim Araştırmaları Kurumu, İngiltere de 2954 lisede yaptığı bir çalışmada, öğrencilerin akademik kabiliyetleri ve diğer arka plan faktörleri göz önüne alındığında bile, hem kızların hem de erkeklerin tek cinsiyetli okullarda kayda değer bir şekilde daha başarılı oldukları, Montreal şehrinde de karma eğitimden ayrık eğitime geçen bir lisede okula devamsızlığı davranışlarının yüzde 20'lerden yüzde 7'lere gerilediği, sınavları geçme oranının yüzde 65'den yüzde 85'lere yükseldiği ve Üniversiteye gitme oranı da neredeyse ikiye katlandığı İngiltere'de Fairhurt Lisesinde yapılan deneysel bir çalışmada kız ve erkek öğrenciler aynı dersi ayrı sınıflarda aynı öğretmenlerden aldılar. Ders dönemi sonunda erkelerde başarı yüzde 26, kızlarda ise yüzde 22 yükseldiği sonuçlarına ulaşılmıştır" ifadelerini kullandı.

Karma eğitimde yapılan akademik çalışmalar sonucuna bağlı bugün birçok ülkede karma eğitimden tekli eğitime geçişi olanak veren yasal düzenlemeler yapıldığını hatırlatan Okudan şu ifadeleri kullandı:

"Bugün eğitim bilimleri alanında hemen her ülke tarafından izlenerek uygulamaları transfer edilen ABD'de 2006 yılında yapılan yasal düzenleme ile devlet okullarında tek cinsiyetli eğitime imkan verilmiştir. Ülkemizde eğitim bilimleri alanında çalışmalar üreten bilim insanları tarafında eğitim alanında yayımlanan güncel çalışmalarda ABD'de yapılan çalışma ve uygulamalar referans alınmasına karşın belli bir kısım tarafından eğitim hakkı olarak görülen bir alanın göz ardı edilmesi bilimsel bir yaklaşım olarak değil ideolojik saplantı olarak değerlendirilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı resmi istatistiklerine göre açık öğretim hariç genel ortaöğretimdeki 2 milyon 713 bin öğrencinin yaklaşık yüzde 54'ü, mesleki ve teknik ortaöğretimdeki 1 milyon 743 bin öğrencinin yaklaşık yüzde 35'i ve Din öğretimi genel müdürlüğüne bağlı okullardaki 521 bin öğrencinin yaklaşık yüzde 56'sı kız öğrencidir. Bu bağlamda tüm branşlardaki okullarımızda yarıdan fazlasını kız çocukları oluşturmaktadır. Burada velilere seçme hakkı tanınmalıdır, isteyen veliye istediği okula gönderme serbestliği getirilmeli hiçbir dayatma olmamalıdır. Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında anti-demokratik bir uygulama olan karma eğitim dayatmasından vazgeçilmeli, öğrenciye ve veliye seçme hakkı tanınmalıdır." - ANKARA