Türkiye, G20 Eğitim Bakanları Toplantısı'nda Örnek Gösterildi

Güncelleme:
MEB, Türkiye'nin eğitim alanındaki uygulamalarının UNICEF tarafından G20 Eğitim Bakanları Toplantısı'nda dünya genelinde örnek gösterildiğini açıkladı. Erken çocukluk eğitimi ve ulusal standartları başarıyla uygulama konusundaki başarısı öne çıkıyor.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye'nin milli eğitim alanındaki uygulamalarıyla G20 Eğitim Bakanları Toplantısı'nda UNICEF tarafından dünyaya örnek gösterildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye, eğitim diplomasisi çalışmalarında yeni bir başarıya imza attı. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 22 Ekim'de düzenlenen G20 Eğitim Bakanları Toplantısı'nda Milli Eğitim Bakanlığının eğitim alanındaki girişimleri ve öne çıkan uygulamaları, UNICEF tarafından dünyaya örnek olarak gösterildi. UNICEF Küresel Eğitim ve Ergen Gelişimi Direktörü Pia Britto, toplantıda yaptığı konuşmada değer ve beceri temelli Türkiye Maarif Modeli'nin, uluslararası alanda takdir edildiğini dile getirdi.

Öğretmenlerin yeni müfredata hazırlanması için yürütülen yüz yüze eğitimlerin, örnek uygulamalar olarak öne çıktığına dikkat çeken Britto, Türkiye'nin sahip olduğu merkezi eğitim sistemiyle erken çocukluk eğitiminde ulusal standartları başarıyla uygulayan ülkeler arasında yer aldığını kaydetti. Toplantıda ayrıca erken çocukluk eğitimi ve bakımı düzeyinde milli kimliğe ve ahlaki değerlere verilen önem, Türkiye'nin güçlü yönlerinden biri olarak vurgulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
