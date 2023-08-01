Türkiye'deki Ebeveynlerin Çocuk Eğitim Tercihleri Araştırıldı

Online dil okulu Novakid, Türkiye'deki ebeveynlerin çocuklarının eğitimleri için tercih ettikleri yöntemleri, ders seçimlerini ve harcamalarını inceledi. Ankete göre, ebeveynlerin çoğunluğu çocuklarını okul dışı aktivitelere kaydettirirken, İngilizce kursları en çok tercih edilen eğitim aktivitesi oldu.

Online dil okulu Novakid, 4-12 yaşında çocukları olan 600'den fazla ebeveynin katılımıyla gerçekleştirdiği anketle Türkiye'deki ebeveynlerin çocuklarının eğitimleri için tercih ettiği yöntemleri, ders seçimlerini ve harcamalarını inceledi.

4 ila 12 yas¸ arasındaki çocuklara İngilizce dersleri veren online dil okulu Novakid, 4-12 yas¸ında çocukları olan 600'den fazla ebeveynin katılımıyla gerçekleştirdiği anketle Türkiye'deki ebeveynlerin çocuklarının eğitimleri için tercih ettiği yöntemleri, ders seçimlerini ve harcamalarını inceledi. Ankete göre, katılımcıların yüzde 55,3'ü çocuklarını okul dışı bir aktiviteye kaydettirirken, herhangi bir maddi zorluk ya da kısıtlama ile karşılaşmadıklarını bildirdi. Yüzde 38,1'i de bu etkinliklerden memnun kaldığını belirtti.

EBEVEYNLERİN YÜZDE 59,1'İ İNGİLİZCE KURSLARINI TERCİH EDİYOR

Ankete göre, Türkiye'deki ebeveynlerin yüzde 59,1'i okul dışı eğitim aktivitesi olarak İngilizce kurslarıyla ilgileniyor. Ebeveynlerin yüzde 53'ü de spor, yüzde 32,9'u ise müzik kurslarını seçiyor. Katılımcıların yüzde 42'si 2022'de ücretli eğitim uygulamalarını kullanırken, yüzde 37,3'lük bir kesimin de ücretsiz programları tercih ettiği görüldü. Çocukları yüz yüze bir İngilizce okuluna giden ebeveynlerin yüzde 31,5'i bunun için aylık ortalama olarak 2 bin TL'nin altında bir bütçe ayırıyor. Online İngilizce kurslarını tercih eden ebeveynlerin yüzde 39,9'luk kısmı da toplam harcamalarının 2 bin TL'nin altında olduğunu söyledi.

"DERS PROGRAMINI KENDİLERİNE GÖRE ŞEKİLLENDİREBİLİYORLAR"

Online İngilizce kurslarının yüz yüze kurslara göre hem daha ekonomik hem de daha konforlu olduğunu belirten Novakid CEO'su Max Azarov, "Teknoloji gelişip yaygınlaşırken, online kurslara talep de artıyor. Çünkü çevrimiçi gerçekleştirilen kurslarda çocuklar, evlerinde rahat bir şekilde eğitim alırken, aynı zamanda ders programını da kendilerine göre şekillendirebiliyorlar. Yaptığımız anket de ebeveynlerin İngilizce okulu başta olmak üzere artık bu yöntemi tercih ettiğini görüyoruz. Biz de 2 bin 700'den fazla deneyimli ve nitelikli öğretmen kadromuzla interaktif platformumuzda İngilizce dersleri veriyoruz. İkinci Dil Olarak İngilizce (ESL) eğitim programımızla oyunlaştırma ve sanal gerçeklik teknolojilerini kullanarak dünyanın dört bir yanındaki çocukların İngilizceyi eğlenceli bir s¸ekilde ögrenmelerine yardımcı oluyoruz. Öğrencilerimizin bireysel ilgi alanları ve yaşlarını dikkate alarak bin 500'den fazla metrik, A/B testleri ve veri gibi bileşenlerle oluşturduğumuz eğitim programını başarıyla tamamlamaları sağlıyoruz" diye konuştu.