Türkiye'de Eğitimde Kaydedilen Tarihi İlerlemeler

TÜRKİYE'de son 22 yılda eğitim alanında köklü değişiklikler yaşandı. 2002'den 2025'e kadar geçen sürede okul ve derslik sayısı önemli ölçüde artırılırken, okullaşma oranları da dikkat çekici seviyelere ulaştı. Eğitim bütçesi ise 10 milyar liradan 2 trilyon liranın üzerine çıkarak tarihi bir seviyeye ulaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, 2002-2003 eğitim öğretim yılında 43 bin 696 olan okul sayısı, 2023-2024 döneminde 75 bin 467'ye yükseldi. Aynı dönemde derslik sayısı da 367 binden 743 bine çıkarıldı. İlköğretimde net okullaşma oranı 2002'de yüzde 90,98 iken, 2023-2024 döneminde bu oran yüzde 95,65'e ulaştı. Ortaöğretimde ise 2002'de yüzde 50,57 olan net okullaşma oranı, 2023-2024'te yüzde 87,97'ye çıktı. 2002 yılında 10,4 milyar TL olan eğitim bütçesi, 2025 itibarıyla 2 trilyon 186 milyar TL'ye yükseldi. OECD verilerine göre Türkiye, eğitim harcamalarının kamu bütçesindeki payını OECD ortalamasının üzerine taşıdı. Eğitimdeki bütçe artışı, son 22 yılın bu alandaki en öncelikli devlet politikası olduğunu ortaya koydu. Son 23 yılda toplamda 4 milyar 320 milyon adet ders kitabı öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıldı. 2025-2026 eğitim öğretim yılında ise 184 milyon kitabın ücretsiz ulaştırıldığı açıklandı.

629 BİN 277 ETKİLEŞİMLİ TAHTA SINIFLARA YERLEŞTİRİLDİ

Dijital dönüşüm kapsamında yürütülen FATİH Projesi ile bugüne kadar 629 bin 277 etkileşimli tahta sınıflara yerleştirildi. Ayrıca 20 binden fazla dijital içerik öğrencilerin kullanımına sunuldu. 2025 yılı sonuna kadar 50 bin okulun yüksek hızlı internet altyapısına kavuşması hedefleniyor. Yine bugüne kadar 14 bin 750 okula geniş bant internet ulaştırıldı; bu sayının 18 bine çıkarılması için protokoller imzalandı.

Ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, Temel Eğitim ve Ortaöğretim kademelerine yönelik, öğretim programlarıyla uyumlu ve son teknolojiyle hazırlanmış yeni nesil içerikler; 1721 öğretim materyali, 170 zenginleştirilmiş kitap, 2 bin 148 eğitsel video, 500 üç boyutlu model ve 132 simülasyon EBA üzerinden öğretmen ve öğrencilerin hizmetine sunuldu.

FIRSAT EŞİTLİĞİ GÜÇLENDİ

Eğitim alanında uygulanan reformlar sadece altyapıyla sınırlı kalmadı. Meslek liselerinde yıllarca süren katsayı adaletsizliğine son verildi. Başörtüsü serbestisi gibi uygulamalarla öğrenci ve eğitim çalışanlarının haklarına erişimi kolaylaştırıldı. Kız çocuklarının eğitime katılımını teşvik eden politikalar ise toplumun her kesiminde fırsat eşitliğini güçlendirdi.