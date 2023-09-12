Türkiye Bursları Programıyla 262 Kazakistanlı Genç Türkiye'de Eğitim Alacak

Türkiye Bursları programı kapsamında bu yıl başarılı olan 262 Kazakistanlı genç, Türkiye'de çeşitli bilim dallarında eğitim alacak. Türkiye'nin Astana Büyükelçiliğinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, öğrencilere Türkiye'de yaşam ve eğitim sistemi hakkında sunum yapıldı.

"Türkiye Bursları" programı kapsamında bu yıl başarılı olan 262 Kazakistanlı genç, Türkiye'de çeşitli bilim dallarında eğitim alacak.

Türkiye'nin Astana Büyükelçiliğinde "Türkiye Bursları" programıyla Türkiye'deki üniversitelerde eğitim görme hakkı kazanan öğrenciler için bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kazakistanlı Türkiye Mezunları Derneği ile Astana Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği işbirliğinde düzenlenen toplantıya, Büyükelçi Mustafa Kapucu'nun yanı sıra öğrenciler ve mezunlar katıldı.

Toplantıda, bu yıl Türkiye'de okuma hakkı kazanan Kazakistanlı gençlere Türkiye'de yaşamanın yanı sıra eğitim sistemi ve imkanlarıyla ilgili sunum yapıldı. Türkiye'deki üniversitelerden mezun olanlar da deneyimlerini paylaştı.

"Mezun olduktan sonra Kazakistan'a hizmet etmeniz çok çok önemli"

Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, burada yaptığı konuşmada, gençleri tebrik ederek, "Tecrübe çok önemli. Türkiye'yi belki çoğunuz ziyaret etmişsinizdir ama bizzat orada okuyanlardan, yaşayanlardan dinlemek çok önemli." dedi.

Kapucu, gençlerin iki ülke arasındaki köprü görevi üstlendiklerine işaret ederek, "Mezun olduktan sonra Kazakistan'a hizmet etmeniz çok çok önemli." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ömer İnan da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazakistanlı gençler arasında Türkiye'deki üniversitelere talebin yüksek olduğunu belirterek, "Türkiye Bursları artık bir marka. Burada gördüğünüz gençler, eleme sınavlarından geçerek bu bursu hak etti. Kazakistan'ın seçkin gençleri diyebiliriz." şeklinde konuştu.

Bu sene Kazakistan'dan 262 öğrencinin Türkiye Bursları'nı kazandığı bilgisini paylaşan İnan, şunları kaydetti:

"Bunların 131'i lisans, 90'ı yüksek lisans ve 41'i doktora eğitimi almak üzere Türkiye Bursları'nı kazandı. Türkiye'de toplam 8 bin 864 Kazakistanlı öğrenci eğitim gördü. Bunların 6 bin 101'i Türkiye Bursları programıyla Türkiye'de okudu. Halihazırda bu sene giden arkadaşlarımız dahil 682 öğrencimiz Türkiye Bursları ile eğitimine devam ediyor. Umarım çıktıkları bu yolculukta güzel deneyimler kazanıp, Kazakistan Cumhuriyeti'ne de faydalı birer genç olarak dönerler. İki ülkenin kültürleri arasında da iyi ilişkiler kurmamıza sebep olurlar."