Türkiye 28. Zeka Oyunları Yarışması 'Oyun 2023' Başvuruları Devam Ediyor

Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenen 28. Zeka Oyunları Yarışması 'Oyun 2023' için başvurular 2 Ekim'e kadar devam edecek. Yarışma, her yaştan katılımcının düşünme ve problem çözme becerilerini arttırmayı hedefliyor. Yarışma, sözel, sayısal, görsel ve mantık alanlarında orijinal zeka sorularını içeriyor ve eleme, yarı final ve final aşamalarından oluşuyor. Yarışmanın final sınavı 25 Kasım'da Ankara'da yapılacak.

Türkiye 28. Zeka Oyunları Yarışması "Oyun 2023"e başvurular, 2 Ekim'e kadar devam edecek.

Türkiye Zeka Vakfından (TZV) yapılan açıklamaya göre yarışma her yaştan katılımcının düşünme ve problem çözme becerilerini arttırmaya katkıda bulunmak amacıyla her yıl düzenleniyor.

Sözel, sayısal, görsel ve mantık alanlarında orijinal zeka sorularının yer aldığı yarışma, eleme, yarı final ve final sınavı olmak üzere 3 aşamadan oluşuyor.

"Minikler", "Çocuklar", "Gençler", "Yetişkinler" ve "Emektarlar" ismiyle 5 kategoriden oluşan "Oyun 2023" için kayıtlar 2 Ekim'e kadar devam edecek.

Yarışmacılar, 3 Temmuz'da internet üzerinden başlayan eleme sınavına 2 Ekim'e kadar katılabilecek. Eleme sınavının cevapları da 2 Ekim'de yarışmanın internet sitesi üzerinden açıklanacak.

Yarı final 28 Ekim'de 13.00-14.30 arasında "oyun.tzv.org.tr" adresi üzerinden çevrim içi yapılacak. Yarı final sınavında her kategoride ilk 100 dereceyi alanlar final sınavına girme hakkını kazanacak.

Final sınavı ise 25 Kasım'da Ankara'da yazılı düzenlenecek.

Ödül töreninin günü ve programı ayrıca duyurulacak.