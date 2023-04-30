Türkçe Yeterlik Sınavı 31 ülkede gerçekleştirildi

Türkçe Yeterlik Sınavı, 31 ülkede 35 sınav merkezinde binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirildi. Türkçenin ilk ve tek uluslararası geçerliğe sahip dil sınavı olan TYS, dünya genelinde büyük ilgi gördü.

Türkçe Yeterlik Sınavı'nın 2023 yılı ikinci uygulaması 30 Nisan 2023 tarihinde 31 ülkede 35 sınav merkezinde binden fazla adayın katılımıyla eş zamanlı olarak yapıldı.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından geliştirilen Avrupa Dil Sınavları Geliştiricileri Birliği (Association of Language Testers in Europe - ALTE) Q-mark (ALTE Kalite Nişanı) onayını alarak Türkçenin ilk ve tek uluslararası geçerliğe sahip dil sınavı olan Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) dünyanın dört bir yanında yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Türkçeyi ikinci veya yabancı dil olarak öğrenen bireylerin Türkçe dil yeterliklerinin ölçülmesi amacıyla yapılan Türkçe Yeterlik Sınavı uygulamasına Türkiye'den ve dünyanın farklı noktalarından başvuru yapıldı.

HER COĞRAFYADAN BAŞVURUNUN YAPILDIĞI TEK ULUSLARARASI TÜRKÇE SINAVI

Türkçe Yeterlik Sınavı, Azerbaycan, Özbekistan, Suriye Güvenli Bölge, Türkiye, Kazakistan, Rusya, Afganistan, Kuzey Makedonya ve Moldova başta olmak üzere çok sayıda ülkede ilgi gördü.

Enstitünün Toronto'daki temsilciliğinde ilk defa uygulanan sınav, temsilciliklerin bulunmadığı Almatı, Saint Petersburg ve Taşkent'te de oldukça ilgi gördü.

TÜRKÇENİN İLK VE TEK ULUSLARARASI GEÇERLİĞE SAHİP DİL YETERLİK BELGESİ

2013 yılından itibaren periyodik olarak yılda üç kez kağıt tabanlı uygulanan TYS'de adayların okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerileri ölçülüyor; Türkçe Yeterlik Sınavı'nda başarılı olan adaylara puanlarına göre B2 ve C1 düzeylerinde "Türkçe Yeterlik Belgesi" veriliyor.

Türkçe Yeterlik Belgesi'ne sahip olan adaylar, Türkiye'deki üniversitelerde Türkçe hazırlık bölümüne gitmeden eğitimlerine başlayabiliyor. Türkçe Yeterlik Belgesi, iş başvurularında ve kariyer planlamalarında belge sahiplerine büyük bir avantaj sağlıyor.