Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı Etiyopya'da Düzenlendi

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da, Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı açıldı. Fuarda, Türkiye'den 9 üniversite yer aldı ve binin üzerinde lise son sınıf öğrencisi fuarı ziyaret etti.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da, Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Maarif Ajansı tarafından Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı düzenlendi.

Fuarın açılışı, Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran, TMV Etiyopya Direktörü Levent Şahin ve Etiyopya Adalet Bakan Yardımcısı Alemante Agidew'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Büyükelçi Baran, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Afrika kıtasında eğitim alanındaki çalışmalarına değindi.

Eğitimin, Türkiye'nin Afrika politikasının en önemli unsurlarından birini oluşturduğuna dikkati çeken Baran, TMV'nin 26 Afrika ülkesindeki okullarıyla bu alanda çok büyük rol oynadığını vurguladı.

TMV Etiyopya Koordinatörü Levent Şahin ise Maarif Vakfının Etiyopya'da 7 şubesi ve yaklaşık 3 bin 500 öğrencisi olduğu bilgisini paylaşarak, bu çalışmalarla Türkiye'nin eğitim alanındaki çalışmalarına olumlu katkı yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Türkiye'den 9 üniversitenin katıldığı fuara, Etiyopyalı öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Binin üzerinde lise son sınıf öğrencisinin ziyaret ettiği fuarın, yükseköğretim alanında Etiyopya ile Türkiye arasındaki ilişkilere olumlu katkı sağlaması bekleniyor.