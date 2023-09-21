Türk Üniversiteleri Avrupa'da Başarıya Ulaştı

YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre, ODTÜ, İTÜ, Koç, Bilkent ve Boğaziçi üniversiteleri Avrupa Üniversiteleri Sıralaması'nda ilk 200'e girdi. ODTÜ işverenler tarafından en çok tanınan Türk üniversitesi oldu.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin üniversitelerinin değerlendirildiği 'Dünya Üniversiteleri Sıralaması: Avrupa 2024'te, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Koç Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nin ilk 200'e girdiğini açıkladı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, İngiltere merkezli bir yükseköğretim derecelendirme kuruluşu olan Quacquarelli Symond (QS), Avrupa Konseyi'ne üye 42 ülkedeki 688 üniversitenin değerlendirildiği 'Dünya Üniversiteleri Sıralaması: Avrupa 2024' listesini yayımladı. Bu yıl ilk defa gerçekleştirilen değerlendirmede; ODTÜ, İTÜ, Koç, Bilkent ve Boğaziçi üniversiteleri ilk 200'e girdi. QS'in; küresel tanınma, araştırma becerisi, öğretim kaynakları, uluslararasılaştırma ve istihdam gibi kriterleri esas alarak oluşturduğu listeye Türkiye'den 72 üniversite dahil edildi. Türkiye, Birleşik Krallık'tan sonra değerlendirmede en fazla üniversite ile temsil edilen 2'nci ülke oldu.

Listedeki 'Avrupa Geneli' sıralamasında ODTÜ 124'üncü, İTÜ 138'inci, Koç Üniversitesi 174'üncü, Bilkent Üniversitesi 178'inci, Boğaziçi Üniversitesi 199'uncu olarak yer aldı. Sabancı, Hacettepe, İstanbul, Gazi, Ankara, Yıldız Teknik, Ege, İstanbul Gelişim, Abdullah Gül, Galatasaray, Marmara, Çankaya, İstanbul Bilgi ve Dokuz Eylül üniversiteleri ise ilk 500 içerisinde konumlandı.

EN ÇOK TANINAN TÜRK ÜNİVERSİTESİ ODTÜ

QS'in uluslararası işverenler arasında tanınırlık açısından yaptığı değerlendirmeyi yansıtan 'işveren itibari' göstergesinde ODTÜ, 34'üncü olarak dünyada işverenler tarafından en çok tanınan Türk üniversitesi oldu. ODTÜ'yü, 37'inci sırayla İTÜ ve 42'nci sırayla Boğaziçi Üniversitesi takip etti. İstihdam sonuçları göstergesinde ise Boğaziçi Üniversitesi 33'üncü sırada yer alırken, İstanbul Üniversitesi 62'nci sırada bulundu. Sürdürülebilirlik alanında ise ODTÜ, 47'nci sırada yer aldı.

YÖK BAŞKANI ÖZVAR: ÜNİVERSİTELERİMİZ YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRDÜ

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da, Türk üniversitelerinin Avrupa'daki başarısına ilişkin değerlendirmede bulundu. Özvar, YÖK olarak Türkiye'nin yükseköğretim alanında dünya devleriyle rekabet edebilir hale gelmesi için yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirterek, "Yürüttüğümüz çalışmaların meyve verdiğini görmek bizim için büyük bir mutluluk kaynağı. Akademik saygınlık, öğrenci-öğretim üyesi oranı, makale sayısı, uluslararası öğrenci sayısı gibi kriterlere göre yapılan değerlendirmede üniversitelerimiz yüzümüzü güldürdü. Başta ilk 200 arasına girmeyi başaran ODTÜ, İTÜ, Koç, Bilkent ve Boğaziçi üniversitelerini; daha sonra da diğer tüm üniversitelerimizi tebrik ediyorum. QS'in yalnızca bölgesel sıralamalarında değil; dünya üniversiteleri sıralamalarında da yüksek başarı gösteren üniversite sayımızın ileride daha da artmasını ve başarı gösteren üniversitelerimizin bu çıtayı daha da yükseltmelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.