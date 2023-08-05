Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması etkinlikleri başladı

Türk Telekom Prime'ın Açık Hava Sineması etkinlikleri, Bozcaada Cumhuriyet Meydanı'nda Bandırma Füze Kulübü filminin gösterimiyle başladı. Gösterimler, Türkiye'nin gözde tatil lokasyonlarında devam edecek ve son gösterim 21 Ağustos'ta Fethiye'de yapılacak. Sinema tutkunları, çeşitli yapımları izleyebilecek ve etkinliklerde eğlenceli yarışmalar düzenlenecek.

Türk Telekom Prime'ın Açık Hava Sineması etkinlikleri, Bozcaada Cumhuriyet Meydanı'nda Bandırma Füze Kulübü filminin gösterimiyle başladı.

Şirket açıklamasına göre, gösterimler, Türkiye'nin gözde tatil lokasyonları; Ören, Ayvalık, Foça, Çeşme, Urla, Didim, Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye'de izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması etkinlikleri 21 Ağustos'ta Fethiye'deki film gösterimiyle son bulacak.

Sinema tutkunları, beyaz perdede son zamanların ilgi gören yapımlarını izleyebilecek.

Etkinlik alanına gelen misafirleri saat 21.00'de başlayacak film gösterimi öncesinde eğlenceli yarışmalar ve hediyeler beklerken, film gösterimi sırasında konuklara çeşitli ikramlar sunulacak.

5 Ağustos'ta Ören'de Sully, 6 Ağustos'ta Ayvalık'ta Whiplash, 7 Ağustos'ta Ayvalık'ta Raya ve Son Ejderha, 9 Ağustos'ta Foça'da Barış Akarsu, 10 Ağustos'ta Çeşme'de Bandırma Füze Kulübü, 11 Ağustos'ta Çeşme'de Peter Rabbit Kaçak Tavşan, 12 Ağustos'ta Urla'da Whiplash, 14 Ağustos'ta Didim'de Sully, 15 Ağustos'ta Bodrum'da Bandırma Füze Kulübü, 16 Ağustos'ta Bodrum'da Raya ve Son Ejderha, 17 Ağustos'ta Datça'da Sully, 18 Ağustos'ta Marmaris'te Whiplash, 19 Ağustos'ta Marmaris'te Peter Rabbit Kaçak Tavşan, 20 Ağustos'ta Fethiye'de Bandırma Füze Kulübü, 21 Ağustos'ta Fethiye'de Raya ve Son Ejderha filminin gösterimi yapılacak.