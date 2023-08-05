Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması Bozcaada'da Başladı

Her sene yapılan 'Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması' etkinlikleri Bozcaada'da başladı. Yaz akşamlarını son dönemin popüler filmleri ile renklendiren etkinlik; sevilen tatil beldelerinde, 21 Ağustos'a kadar misafirlerini ağırlamaya devam edecek. Türk Telekom Prime'ın Açık Hava Sineması etkinlikleri, Bozcaada Cumhuriyet Meydanı'nda Bandırma Füze Kulübü filminin gösterimiyle başladı. Gösterimler, Ören, Ayvalık, Foça, Çeşme, Urla, Didim, Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye'de izleyicilerle buluşmaya devam edecek. Etkinlikler, 21 Ağustos'ta Fethiye'deki film gösterimiyle son bulacak. Sinema tutkunları, beyaz perdede son zamanların ilgi gören yapımlarını izleyebilecek. KONUKLARA SÜRPRİZ HEDİYELER Etkinlik alanına gelen misafirleri saat 21.00'de başlayacak film gösterimi öncesinde eğlenceli yarışmalar ve sürpriz hediyeler beklerken, film gösterimi sırasında konuklara çeşitli ikramlar sunuluyor.