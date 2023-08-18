Türk Telekom iştiraki Sebit, öğrencilere LGS için eğitim çözümü sunuyor

Türk Telekom iştiraki Sebit'in öğrencilerin Liselere Geçiş Sistemi'nde başarılı olmaları için geliştirdiği eğitim çözümü Vitamin LGS, kişiselleştirilmiş çalışma programıyla öğrencileri sınava tam donanımlı bir şekilde hazırlıyor.

Türk Telekom iştiraki Sebit'in öğrencilerin Liselere Geçiş Sistemi'nde başarılı olmaları için geliştirdiği eğitim çözümü Vitamin Lgs, kişiselleştirilmiş çalışma programıyla öğrencileri sınava tam donanımlı bir şekilde hazırlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom iştiraki Sebit, geliştirdiği eğitim çözümleriyle milyonlarca öğrenciyi eğitim hayatları boyunca destekliyor.

Sebit'in 34 yılı aşkın AR-GE deneyimiyle 8. sınıf öğrencilerine yönelik geliştirdiği Vitamin Lgs'yle sınava hazırlanan 27 öğrenci, bu seneki Lgs'de tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.

Öğrencinin performansı kesintisiz takip ediliyor

Vitamin Lgs ; binlerce beceri temelli yeni nesil soru ve çözüm videosu, eksikleri tamamlamaya yönelik yüzlerce etkileşimli öğretmen konu anlatımı, Lgs'de çıkacak sorulara benzer sorulardan oluşan deneme sınavları ve ders denemeleri sunuyor.

Ayrıca, öğrencinin gelişimini ve eksiklerini raporlayan performans takip sistemi, öğrenciyi cevaplarına göre yönlendiren "Adım Kartları Seti" ve Lgs'ye hazırlıkta en çok tercih edilen soru bankaları tek bir eğitim setinde buluşuyor.

2024 Vitamin LGS Süper Seti öğrencileri bekliyor

8. sınıfa geçen öğrenciler, 2024 Vitamin LGS Süper Set ile sınava eksiksiz şekilde hazırlanabiliyor.

Sette; kişiye özel çalışma sistemi, 16 bin soru ve çözüm videosu, toplam 7537 dakikalık 671 konu anlatım videosu, 1350 MEB örnek sorusu ve geçmiş yıllarda çıkmış LGS soruları bulunuyor. Ayrıca, hedefe göre performansı gösteren 13 deneme sınavı, performans takip sistemi ve veli bilgilendirme raporları, matematikte pratiklik kazandıran sonsuz sayıda "Aynı Tipte Soru Getir" özelliği yer alıyor.

2024 Vitamin LGS Süper Set; soru bankaları, ders denemeleri, kamp kitapları ve deneme sınavı kitaplarından oluşan 13 basılı yayın ve matematik, Türkçe ve fen bilimleri dersleri için hazırlanan 15 kitaptan meydana gelen Adım Kartı Seti'ni de içeriyor. Toplam 28 soru bankasıyla Türkiye'nin en iyi yayıncılarının kitaplarını bir araya getiren Vitamin LGS'yle öğrenci, başka bir kaynak arayışıyla vakit kaybetmeden eksiksiz bir şekilde sınava hazırlanıyor.