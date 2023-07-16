Türk Öğrenciler Uluslararası Olimpiyatlarda Başarı Elde Etti

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı, Türk öğrencilerin Japonya'da düzenlenen uluslararası matematik olimpiyatında 1 altın ve 5 gümüş; Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen uluslararası biyoloji olimpiyatında ise 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandığını duyurdu. Türk öğrenciler uluslararası matematik olimpiyatlarından 1 altın ve 5 gümüş; uluslararası biyoloji olimpiyatlarından ise 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplamda 10 madalya ile Türkiye'ye döndü.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı, Türk öğrencilerin Japonya'da düzenlenen uluslararası matematik olimpiyatında 1 altın ve 5 gümüş; Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen uluslararası biyoloji olimpiyatında ise 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Japonya'nın Chiba kentinde düzenlenen ve 112 ülkeden 623 öğrencinin yarıştığı 64'ncü Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil eden Mehmet Can Baştemir, altın madalya kazandı. Barış Koyuncu, Şevket Onur Yılmaz, Melek Güngör, Serdağ Bozdağ ve Hakan Gündoğan ise gümüş madalyanın sahibi oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ain şehrinde düzenlenen ve 80 ülkeden 320 öğrencinin katıldığı 34'üncü Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı'nda ise Türkiye adına yarışan Halil Eren Uyar, Erdem Yamalıoğlu, Tolga Tabanlı gümüş; Kerem Aydın da bronz madalya kazandı. Türk öğrenciler uluslararası matematik olimpiyatlarından 1 altın ve 5 gümüş; uluslararası biyoloji olimpiyatlarından ise 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplamda 10 madalya ile Türkiye'ye döndü.

"Her iki olimpiyatta da ülkemizi temsil eden geleceğin bilim insanı adayı öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Olimpiyatlara katılan tüm öğrencilerimize, öğretmenlerine, başta komite başkanlarımız olmak üzere eğitimlerde görev alan tüm akademisyenlere teşekkür ediyoruz."