Türk Öğrenciler ISEF 2025'te Büyük Başarı Elde Etti

Türk Öğrenciler ISEF 2025'te Büyük Başarı Elde Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2025 Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda 24 Türk öğrencinin 14 proje ile katıldığını, 2 projenin büyük ödül kazandığını duyurdu.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "2025 yılı Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda öğrencilerimiz yine göğsümüzü kabarttı. 24 öğrencimizin 14 proje ile katıldığı yarışmada ülkemizi temsil eden 2 proje ISEF büyük ödülünü kazandı" dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2025 yılı Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda öğrencilerimiz yine göğsümüzü kabarttı. 24 öğrencimizin 14 proje ile katıldığı yarışmada ülkemizi temsil eden, 2 proje ISEF büyük ödülünü kazandı, 3 proje ise özel ödüle layık görüldü. Dünyanın en prestijli lise düzeyi bilim yarışmalarından birinde ülkemize bu gururu yaşatan öğrencilerimizi, onlara yol gösteren değerli danışmanlarını ve en kıymetli varlıkları çocuklarını destekleyen ailelerimizi yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
Kütahya Simav'da korkutan deprem

Günlerdir sallanan Kütahya'da korkutan deprem
Avusturya'da ortaokula silahlı saldırı! En az 9 kişi hayatını kaybetti

Ülke şokta! Ortaokula silahlı saldırı düzenlendi, en az 9 ölü var
Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu

Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
Nihal Candan'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda

İki kez kalbi duran Nihal Candan'dan korkutan haber
Müstehcen hesabı öğrenciler tarafından ifşa edilen kadın öğretmen meslekten men edildi

Müstehcen hesabı öğrenciler tarafından ifşa edilen kadın öğretmen meslekten men edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler

Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bakan Şimşek, ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı

Ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı
Ferdi Zeyrek'in ölüm nedeni belli oldu

Ferdi Zeyrek'in ölüm nedeni belli oldu! Başhekim açıkladı
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu

Ölüm haberinin ardından o görüntüler gündem oldu
Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir bomba daha

Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir transfer bombası daha
7 gollü çılgın maç! Son sözü De Bruyne söyledi

7 gollü çılgın maç! Son sözü De Bruyne söyledi
Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu

Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.