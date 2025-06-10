Türk Öğrenciler ISEF 2025'te Büyük Başarı Elde Etti

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "2025 yılı Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda öğrencilerimiz yine göğsümüzü kabarttı. 24 öğrencimizin 14 proje ile katıldığı yarışmada ülkemizi temsil eden 2 proje ISEF büyük ödülünü kazandı" dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2025 yılı Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda öğrencilerimiz yine göğsümüzü kabarttı. 24 öğrencimizin 14 proje ile katıldığı yarışmada ülkemizi temsil eden, 2 proje ISEF büyük ödülünü kazandı, 3 proje ise özel ödüle layık görüldü. Dünyanın en prestijli lise düzeyi bilim yarışmalarından birinde ülkemize bu gururu yaşatan öğrencilerimizi, onlara yol gösteren değerli danışmanlarını ve en kıymetli varlıkları çocuklarını destekleyen ailelerimizi yürekten tebrik ediyorum" dedi.