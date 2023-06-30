Türk Öğrenciler Genç Balkan Matematik Olimpiyatı'nda Başarı Kazandı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 27'nci Genç Balkan Matematik Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil eden 6 öğrencinin 3 altın ve 3 gümüş madalya kazandığını duyurdu. Türkiye, bu sonuçlarla ülke sıralamasında birinci oldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 18 ülkeden 98 öğrencinin katılımı ile düzenlenen yarışmaya Türkiye'yi 6 öğrenci katıldı. Burada Türkiye'yi temsil eden öğrenciler, 3 altın ve 3 gümüş madalya kazandı. Öğrencilerden Mustafa Dortluoğlu, Can Erturan ve Ege Akgün altın madalya; Tuğra Özbey Eratlı, Oğuz Fatih Tepe ve Umut Kağan Yazgan ise gümüş madalya kazandı. Tükiye, bu sonuçlarla ülke sıralamasında birinci oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yarışmada derece yapan öğrencileri tebrik etti. Kacır, elde edilen derecelerin Türkiye'nin bilim dünyasındaki gücünü bir kez daha kanıtladığını belirterek, "Son 20 yılda TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleri reel rakamlarla 85 katına yükseldi. Desteklediğimiz insan sayısı ise 53 kat arttı. Bu destekler, Ar-Ge insan kaynağımızın gelişimine önemli katkılar sunuyor. Artarak devam eden başarılarımızın yanında uluslararası bilim olimpiyatlarına ülkemizde ev sahipliği de yapıyoruz. 2020 yılında 52'nci Uluslararası Kimya Olimpiyatı, 2022 yılında 2'nci Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı, 2023 yılında 40'ıncı Balkan Matematik Olimpiyatını ülkemizde düzenledik. 2024 yılında ise 28'inci Genç Balkan Matematik Olimpiyatı'na ev sahipliği yapacağız" dedi.