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TÜRK Eğitim-Sen: Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda düzenleme yapılmalı

Eğitim Haberleri

TÜRK Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Anayasa Mahkemesi'nin Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun (ÖMK) bazı maddelerini iptal etmesi ile ilgili, "Anayasa Mahkemesi kararını verdi. Şimdi sıra Milli Eğitim Bakanlığı'ndadır. Bakanlığın hızlı bir şekilde kanundaki eksiklerin giderilmesi ve yanlışların düzeltilmesi amacıyla harekete geçmesi gerekmektedir" dedi.

TÜRK Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Anayasa Mahkemesi'nin Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun (ÖMK) bazı maddelerini iptal etmesi ile ilgili, "Anayasa Mahkemesi kararını verdi. Şimdi sıra Milli Eğitim Bakanlığı'ndadır. Bakanlığın hızlı bir şekilde kanundaki eksiklerin giderilmesi ve yanlışların düzeltilmesi amacıyla harekete geçmesi gerekmektedir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim

Öğretmenlik Meslek Kanunu Anayasa Mahkemesi Eğitim Haberler

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