TÜRK Eğitim-Sen: Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda düzenleme yapılmalı

TÜRK Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Anayasa Mahkemesi'nin Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun (ÖMK) bazı maddelerini iptal etmesi ile ilgili, "Anayasa Mahkemesi kararını verdi. Şimdi sıra Milli Eğitim Bakanlığı'ndadır. Bakanlığın hızlı bir şekilde kanundaki eksiklerin giderilmesi ve yanlışların düzeltilmesi amacıyla harekete geçmesi gerekmektedir" dedi.